全面深化经济体制改革 积极稳妥推进政治体制改革--胡锦涛

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透北京11月8日电---中国国家主席、中共中央总书记胡锦涛周四称,中国要全面深化经济体制改革,加快改革财税体制,深化金融体制改革;同时还必须积极稳妥推进政治体制改革.
他在中共"十八大"开幕式上发表讲话时还强调,中国要坚持以经济建设为中心,发展仍是解决中国所有问题的关键.
"坚持发展是硬道理的重要思想,决不能有丝毫动摇."胡锦涛并称,全面深化经济体制改革,核心问题是处理好市场和政府的关系.
他指出,要实施创新驱动发展战略,必须将科技创新摆在国家发展全局的核心位置;推动国有资本更多投向国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域.
此外,还要继续推动城乡发展一体化,解决好"三农"问题.
中国共产党第十八次全国代表大会於8日至14日举行,会议将选举新一届中共中央领导人.
--发稿 乔艳红; 审校 黄凯
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透首尔2月28日 - 韩国特别检察官办公室周二称，将以行贿、挪用公款等罪名起诉三星集团领导人李在镕及其他四名三星高管。周二是特别检察官办公室对总统朴槿惠亲信干政丑闻进行调查的最后一天。
路透首尔2月28日 - 据日本共同社报导，朝鲜一位外交官周二抵达北京进行会谈，这是去年6月以来朝鲜对中国首次如此高级别的访问。此前中国根据联合国制裁规定，暂停从朝鲜进口煤炭。