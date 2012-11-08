全面深化经济体制改革 积极稳妥推进政治体制改革--胡锦涛

路透北京11月8日电---中国国家主席、中共中央总书记胡锦涛周四称,中国要全面深化经济体制改革,加快改革财税体制,深化金融体制改革;同时还必须积极稳妥推进政治体制改革.

他在中共"十八大"开幕式上发表讲话时还强调,中国要坚持以经济建设为中心,发展仍是解决中国所有问题的关键.

"坚持发展是硬道理的重要思想,决不能有丝毫动摇."胡锦涛并称,全面深化经济体制改革,核心问题是处理好市场和政府的关系.

他指出,要实施创新驱动发展战略,必须将科技创新摆在国家发展全局的核心位置;推动国有资本更多投向国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域.

此外,还要继续推动城乡发展一体化,解决好"三农"问题.

中国共产党第十八次全国代表大会於8日至14日举行,会议将选举新一届中共中央领导人.

--发稿 乔艳红; 审校 黄凯

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