中国1-4月三产和房地产税收增速“一升一降” 折射经济结构调整--新华

路透北京5月15日 -新华社周四援引国家税务总局消息称，1-4月全国第三产业税收收入增长明显，房地产业税收增速下降，中西部产业过度集中于资源类行业的地区税收亦未摆脱负增长态势，折射出经济结构调整的趋势。

国家税务总局数据显示，1-4月扣除出口退税部分的全国税收收入完成35,946亿元人民币，同比增长9.6%；期内，出口退税规模为3,673亿元，增长7.9%。

从产业类型来看，第三产业税收收入增速达到13.2%，增速较第二产业高出7.7个百分点；二产税收占比从去年同期的47.5%逐步下降至45.7%，三产税收则从52.4%稳步提升至54.2%。

但是，前四个月房地产业税收增速下降，税收增长贡献度逐步减弱，房地产业营业税和房屋转让个人所得税分别增长6.7%和下降26.5%，增速明显低于去年同期水平。

从区域来看，1-4月中西部产业过度集中于资源类行业的地区仍未摆脱负增长态势，山西、内蒙古、黑龙江和青海税收仍然呈下降态势。而东部发达省份的税收增长普遍快于全国平均水平，天津、上海、江苏、广东分别增长13.7%、14.4%、11.6%和13.2%。

“第三产业税收‘增’，房地产业与中西部资源地区税收‘降’，折射出经济结构调整的趋势。”新华援引财政部财科所副所长白景明称，“房地产在历经前些年快速增长之后如今已进入调整期，过去粗放型、资源型的发展模式也在转变，这些都是经济向新向好的体现。”

数据并显示，前四个月支撑起税收总收入近半壁江山的制造业和房地产业分别增长7.9%和12.3%，对税收增长的贡献度达43.2%；其中制造业税收从去年１月份至今呈现稳步回升态势，特别是其中的汽车制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业，增幅均超过15%。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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