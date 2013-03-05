中国经济2013年增长率目标为7.5%左右—政府工作报告

路透北京3月5日 - 备受关注的中国“人大”会议今日开幕。中国政府工作报告设定2013年中国经济增长目标7.5%左右，居民消费价格涨幅控制在3.5%左右。

工作报告并称，今年将加快转变经济发展方式，促进经济持续健康发展；继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，适当扩大社会融资规模，守住不发生系统性金融风险的底线，M2增长目标13%左右。