中国经济2013年增长率目标为7.5%左右—政府工作报告

美国将中兴通讯移出贸易黑名单
路透华盛顿3月28日 - 美国商务部发布通知表示，该部周三将把中国电信设备制造商中兴通讯移出贸易黑名单，此前该公司承认违反制裁伊朗的贸易禁令，并同意支付近9亿美元罚金。
路透北京3月5日 - 备受关注的中国“人大”会议今日开幕。中国政府工作报告设定2013年中国经济增长目标7.5%左右，居民消费价格涨幅控制在3.5%左右。
工作报告并称，今年将加快转变经济发展方式，促进经济持续健康发展；继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，适当扩大社会融资规模，守住不发生系统性金融风险的底线，M2增长目标13%左右。
此外，还将抓紧研究制定收入分配改革的具体政策；加快财税体制改革，理顺中央和地方财力与事权的关系；稳步推进人民币汇率、利率市场化改革，扩大人民币跨境使用。
至于地方债务问题，中国政府称将继续加强地方性债务管理，妥善处理债务偿还和后续项目融资，合理控制地方性债务水平。
针对逐渐升温的房地产市场，政府工作报告指出要坚决抑制房地产投资投机性需求，今年城镇保障性住房建设目标新开工630万套，基本建成470万套。(完)
(发稿 沈燕/李然/曹巍浩; 撰写 乔艳红; 审校 黄凯)
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