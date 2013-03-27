中国经济年中下行压力较重--专家

1-2月中国国企利润总额3018.6亿元 同比增长40.3%--财政部
路透北京3月27日 - 中国财政部周一公布，1-2月国有企业实现利润总额3,018.6亿元人民币，同比增长40.3%。其中中央企业利润总额2,346.1亿元，同比增长23.7%；地方国有企业利润总额672.5亿元，同比增长164.2%。
路透北京3月27日 - 中国国务院参事室研究员姚景源周三表示，中国今年1-2月份新开工项目投资增速较去年底下降近20个百分点，预示年中经济下行压力比较严重，因而需要继续实施稳健的货币政策和积极财政政策。
统计局此前公布数据显示，中国1-2月份固定资产投资中的新开工项目投资额同比增长10.1%，增速回落18.5个百分点。去年1-12月新开工项目增长幅度则达28.6%。
“我们国家有一个经验数据从新开工到再建时间差是6个月，如果看到投资当中新开工项目是增加还是减少，就能推导出6个月后对投资经济拉动作用的强还是弱。”姚景源在中国证券投资基金业年会上解释称。
新开工项目的下一阶段叫在建项目，只要成为在建项目就意味着需要钢铁，水泥等，从而拉动经济增长。
另外，姚景源还指出，当前中国经济面临：下行压力和产能过剩矛盾加剧；各项生产经营成本急剧上升与创新能力不足并存；金融领域存在潜在风险，以及整个经济增长受资源环境约束日益加剧。
中国经济在2012年增速明显放缓，GDP(国内生产总值)同比增长7.8%，为1999年来最低位；在去年四季度触底回升以来，今年中国经济保持温和复苏的态势，决策层将今年GDP目标定在7.5%，强调将更加注重经济增长的质量。（完）
(发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京3月27日 - 中国财政部周一公布，1-2月国有企业实现利润总额3,018.6亿元人民币，同比增长40.3%。其中中央企业利润总额2,346.1亿元，同比增长23.7%；地方国有企业利润总额672.5亿元，同比增长164.2%。
路透北京/上海3月27日 - 人民币兑美元即期周一收升逾百点至近一个月新高，中间价亦四连升至逾一个月高点。交易员称，随着市场对美国总统特朗普推行刺激政策执行力的质疑加深，短期美元料延续疲弱走势，缓解人民币贬值预期，汇价或稳中偏强，波动区间向6.83-6.88元靠近。
路透香港3月27日 - 香港政府统计处周一数据显示，今年2月自香港流入中国内地的黄金量，由1月份的两年半来最少，显着回升50.8%。