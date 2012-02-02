分析：中间商是中国农产品产业链的“大赢家”

想从中国每年巨额的农业补贴中分得一杯羹吗？作个中间商，并运营一条收费公路吧！

路透北京2月2日电(记者 Langi Chiang/Nick Edwards)---想从中国每年巨额的农业补贴中分得一杯羹吗？作个中间商，并运营一条收费公路吧！

中国拥有庞大的公路网，运营商的毛利率能高达90%，他们是供应链中获利最丰厚的群体。

尽管2011年全年中国食品价格上涨了11.8%，当年农业补贴规模也超过以往，农民平均收入增加了18%，但姜波(音)这样的农民的生活依然远远落後于城里的兄弟们。

姜波说：“即便蔬菜价格到了最高点，我们也还是赚不到多少钱，供应链上的中间商太多了。”这位来自山东省的一位农民对路透表示，今年正在考虑弃耕打工。

中国政府多年来一直承诺要削减农业物流成本，增加农民收入，构建和谐社会。

这并不容易，因为农民收入增加意味着物价上涨，而中国领导人承诺要打压通胀。

中国国务院总理温家宝在1月份出版的《求是》杂志中撰文写道：“支持发展直供直销，清理农产品流通环节各种收费，有效降低流通成本。”

中国中央财政2011年投入的农业四项补贴资金达到1,406亿元(222.6亿美元)，高於上年的1,345亿元，今年又已经为粮食直补和农资综合补贴拨付了986亿元。

这仅是中国政府全部农业投入的一小部分，政府希望以此确保包括姜波在内的农民继续务农，不被工厂持续增加的工资吸引，同时确保蔬菜价格维持在城市低收入家庭可承受的范围之内。

今年伊始，中国还决定免征蔬菜流通环节的13%增值税。

但这同时也削减了中间商的成本。

中国农科院教授胡定寰进行的一项调查显示，2007年，西红柿的田间收购价为每公斤2元，而超市入库时已涨到每公斤5元。

胡定寰表示：“由於燃料价格上涨，如今的流通成本甚至会更高。”

赵禹忠(音)有他自己绕过中间商的办法。

他和北京京郊的其他农民率先直接向城市消费者提供新鲜蔬菜，从采摘到进入消费者家中只需不到五小时。

赵禹忠在接受路透电话采访时表示：“我们现在挣的是之前的两倍多，我们的价格比超市低30%。”

主动出击让赵禹忠和他的同伴们先行一步。中国政府正在计划帮助农民实现农超对接。

但姜波和赵禹忠表示，尽管有政府的支持，零售商还是会向他们徵收高额费用。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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