中国多地蜂拥推动“空港”建设

9月15日在合肥拍到的新落成的新桥国际机场。 REUTERS/Stringer

路透北京9月16日 - 中国逾50个城市响应中国政府的低碳经济增长号召，计划修建空港，即附带相应经济区的机场。问题是，不是所有的城市都需要这些。

这些城市希望这些基础设施项目能吸引物流、高科技和金融领域的投资，这些都是中国政府为鼓励经济发展远离重工业支撑所积极倡导的行业。

但批评人士认为，这些项目都将使中国正竭力摆脱的问题进一步恶化：地方政府多年来推动经济发展靠的就是借债启动基础建设。

经过多年的巨额投资，中国政府正尝试促使经济向消费主导型发展，担心随着经济发展的放缓，经过持续快速投资的工厂和基础设施将会呈现过剩情况。

中国国际经济交流中心研究员王军表示：“这些项目往往开始很高调，但结果很糟糕。”他上个月参观了一处机场项目。

“这对整个国家不一定是件好事，因为这么多的项目往往会导致产能过剩，增加地方政府的债务负担。”

“在有些地方机场运力已经过剩了，有些地区机场比较集中，运力不充分。”

开锐咨询管理(Kent Ridge Consulting)高级咨询师王晓华表示，建立空港并不是建造一个机场这么简单。

她表示，首先需要满足每年客运量至少要达到1,000万人次，货物吞吐量达到20万吨。到2012年年底，只有北京、上海、广州、成都、昆明符合上述标准。

“这个概念现在很火，很多城市对建立空港都很积极。”

可以肯定的是，随着经济发展，中国会需要更多的机场。中国每平方公里有19个机场，而美国的比例为57个。

盈利状况却不尽人意。根据中国民航总局(CAAC)的数据，在中国183个机场中，有143个亏损。这就意味着，在中国经济和社会发展“十二五规划”愿景中新建的80个机场，有超过60个会陷入亏损。

中国民航总局的数据显示，有超过三分之一的乘客和半数的货物会通过北京、上海和成都三个航空枢纽。

石家庄正定国际机场的例子可说明这一领域的竞争激烈程度。该机场的改扩建工程总投资约为40亿美元，为吸引周边乘客来石家庄坐飞机，他们推出了报销八地旅客往返该机场火车票的服务，包括来自北京的乘客。

这种艰难的行业前景并未让郑州却步，该城市规划到2025年，郑州新郑国际机场航空货邮吞吐量扩大10倍，达到300万吨。

河南省省长谢伏瞻表示：“进一步完善以郑州机场为中心的陆路交通网络，加快构建对接东部沿海和中西部地区的物流通道，降低物流集疏成本，提升竞争优势。公路方面将完善机场周边的高速公路、干线公路。”

但全球快递协会(Global Express Association)中国首席代表雍虎对此并不认同。

“除了富士康，郑州还有什么其他大型企业？”雍虎今年早些时候参观了该机场。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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