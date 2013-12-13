明年中国继续实施积极财政和稳健货币政策--中央经济会议

路透北京12月13日 -中国2013年中央经济工作会议周五在北京闭幕。会议提出，2014年改革任务重大而艰巨，将坚持稳中求进的经济总基调，保持宏观政策连续性和稳定性，继续实施积极财政政策和稳健货币政策。

会议并表示，中国将保持货币信贷和社会融资规模合理增长，推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，并着力防范债务风险，将化解地方债务风险作为重要工作。

中央经济工作会议是中国最高级别的经济形势分析和决策会议，将总结当年的经济形势，确定并部署明年的经济工作方向和重点。

11月召开的中共十八届三中全会已部署全面深化改革的主要任务和重大举措，明确了改革的总方向和基本目标，提出将在2020年重点领域重点环节取得决定性成果。之后召开的中央政治局会议则提出，明年将保持政策连续性和稳定性，并强调走新型城镇化道路，出台实施国家新型城镇化规划，积极稳妥推进土地管理制度改革。(完)

(发稿 北京中文部; 审校 张喜良)

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