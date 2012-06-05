机器人带领中国工业迈向新巅峰

《路透早报》--2月27日
美国1月新屋销售增幅不及预期，可能是受加利福尼亚州洪涝影响。但数据仍显示，尽管房价和抵押贷款利率攀升，楼市不断增强的大趋势并未改变。另一项数据显示，2月美国消费者信心有所回落，但仍处于反映消费者支出强健的水平。
路透中国保定6月4日电（记者 杜纳德）---巨大的橙色机械臂敏捷地将车架焊在了一起，这是发生在长城汽车保定工厂的一幕，也似乎是对中国快速上涨的劳动力成本作出的最好回答。对於这些机器人来说，他们不要求涨工资，不会受伤，也不举行罢工。
长城汽车(601633.SS) (2333.HK)是中国一家民营企业，旗下约有5万名员工。对该公司而言，这些在车间排列有序的瑞士机器人和其他机器，带来的好处不仅限於节省劳动力成本。该公司也希望借助他们提升产品质量，好与国际汽车厂商展开竞争。
该公司自动化操控工程业务负责人李绍辉(音译)称，“哪怕是个外行，也能看出中国汽车与奥迪和大众(VOWG_p.DE)等生产汽车的质量差距，要想打败这些竞争对手，我们除了使用先进的设备和技术外别无选择。”
从汽车工厂到微芯片制造，中国工业行业的机械化程度越来越高。
根据野村证券(Nomura)的数据，中国28%的工厂已经采用了数字化控制，这是衡量自动化的指标之一。野村证券分析师Ge Wenjie称，与日本83%的工厂实现数字化控制相比，这一比例或许相差甚远，但若按照发展阶段对比，中国自动化进程要比日本快得多。
廉价的劳动力大军，曾是中国制造业发展的主动力，而眼下的劳动力已不如往昔那麽庞大，也不像曾经那麽廉价。面对这种情况，制造商们不惜重金购置机器，这一方面是为了提高生产力，另一方面是想生产质量上乘的产品。
这样的变化，对於那些习惯了不用与中国企业在高端产品市场竞争的美国、欧洲和日本企业而言，将会构成日渐强大的挑战。
换句话说，中国以廉价圣诞礼物闻名的日子可能很快就会成为过去，取而代之的将是高端的医疗设备、豪华汽车和飞机引擎。
机器人的成本
自动化的代价并不低。据野村证券行业分析师葛文杰(音译)称，像长城工厂使用的这种车间机器人，单个成本约50,760美元，一条生产线大概需要100个机器人，而这些机器人还需要停工维修或因新产品上线调整，也意味着要一笔不小的花费。
多年来，中国的低工资意味着自动化毫无意义可言。由於可用低廉的工资招聘到充足人力来做同样的工作，企业不需要购买封装机器。
但随着劳动力成本不断攀升，企业倾向於青睐机器。去年，中国民营企业的城镇劳动力成本经通胀调整後增长12.3%；与此同时，这些企业还面临不断恶化的用工短缺问题。
里昂证券（CLSA）驻香港的经济学家罗福万（Andy Rothman）称：“由於中国市场竞争十分激烈，加上原材料价格和劳动力成本双双上涨，所有企业都开始这麽做。因此，对大多数企业而言，唯一能生存的方式就是提高生产力，而这麽做的最佳途径则是添置更多的机器设备。”
自动化也是提高产品质量需要的产物。一台由工人手工作业生产的发动机缸体，不仅质量无法与机器作业的媲美，就连卖得价格也要相对低一些。
咨询公司贝恩资本（Bain）的中国合伙人Raymond Tsang称：“品质和产品质量的稳定性，是企业转向自动化、特别是高科技的主要推动力。对於想在全球竞争的中国企业而言，他们必须达到一定的标准，得到客户的认可，而自动化是他们提高产品质量的必需途径。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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