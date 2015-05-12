焦点：中国降息冲击银行利润 小银行压力更大

路透上海5月11日 （记者 Engen Tham/Shu Zhang） - 中国的银行面临2009年金融危机以来最艰难的年景，降息和存款利率放松管制，正侵蚀银行的利润率。

中国人民银行周日宣布六个月来第三次降息，以降低企业资金成本，并在存款利率方面赋予银行更大灵活性。

中国经济增速降至25年来最低水平之际，降息及存款利率上浮空间扩大将影响银行利润率，因各银行在贷款利率下降之际，却不得不竞相提供优惠利率吸引存款。

一些分析人士估计，六个月来三次降息，加上存款利率上浮空间扩大，可能导致银行今年获利因此减少最多22%。

“银行日子更加难过了，”中国十大银行之一的上海分行一位资深人士表示。他透露，他的团队目前在一些交易上仅仅能做到不亏不赚。

因未获授权对媒体发言，这位银行家不愿具名。

中国包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)和中国银行(601988.SS)(3988.HK)在内的五大银行，今年第一季利润同比增幅不到2%，较数年前两位数的增幅明显减速。

银行还面对不良贷款上升的压力，与此同时政府高层敦促银行减少服务收费，譬如与安排贷款有关的收费项目，而损失这部分收入是银行难以承受的。

3月底时中国的商业银行不良贷款率升至1.39%，不良贷款增长了1,399亿元人民币（225.3亿美元）至9,825亿元，意味着不良贷款同比跳增52%。

**利润率缩小**

自去年11月中国人民银行开启当前降息周期以来，净息差一路收窄。

据摩根士丹利研究报告，人行六个月来三次降息加上存款利率上浮区间扩大，可能导致银行2015年净利因此减少6-22%。摩根士丹利预测今年中国最少还有一次降息。

中国人民银行行长周小川3月在“两会”期间表示，很可能在2015年年底实现利率完全自由化。分析人士指出，与大型银行相比，利率完全自由化对中国较小型银行的利润率冲击可能更大，因小型银行得提供更优惠的存款利率，方可吸引资金。

高盛研究报告指出，平安银行和华夏银行等较小型银行以及城市商业银行所受冲击可能更大。

但降息可能对银行也有积极作用，贷款利率下降可降低企业的融资成本，因此贷款违约的可能性下降。

穆迪投资者服务高级副总裁拜恩（Thomas Byrne）指出，鉴于降息对成长前景的积极作用，穆迪认为其对信用情况的作用是正面的，因其有利于经济增长，并能降低借贷成本，这有助于借款方偿债。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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