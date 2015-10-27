焦点：中国推进利率市场化 不会引发揽储大战

路透北京/上海10月26日（记者 Shu Zhang/Engen Tham） - 中国央行决定放开存款利率上限，但这不太可能对实体经济产生太多影响，亦不会对为急缺资金的小企业带来太多帮助，因为银行的重点放在保护利润率上，而不会为了揽储而竞争。

面对越来越的散户投资者选择投资互联网理财产品，央行周末此举旨在推进利率市场化进程，允许银行提供具有竞争力的存款定价来吸引资金。

中国央行正在推进金融改革，当中包括连续数次降息，以鼓励银行向实体经济更多放贷，提振放缓的经济。

多数中型银行的一年期存款利率设定为2%，较1.5%的存款基准利率高出30%，譬如像民生银行(600036.SS)(1988.HK)、中信银行(601998.SS)(0998.HK)、平安银行(000001.SZ)等。

央行最新一次降息后，一年期贷款基准利率为4.35%，因此银行不愿大幅度地调整各自的利率。

“存款（利率）提的很高之后肯定要有高收益的贷款，才能覆盖成本，高收益贷款肯定是高风险的。”民生银行的一位消息人士称。“我们需要在成本与收入、存贷款之间寻找适当的平衡。”

中国五大国有银行的一年期存款利率为1.75%，表明在经济放缓之际，银行不愿牺牲其利润率。中国经济增速放缓至25年来的最低水平。

“尤其是在现在贷款放不出去的背景下，增加存款其实是增加了银行的负债成本（付给储户的利息）。”五大国有银行的一位工作人员称。

**市场改革**

经济学家认为，让市场决定信贷成本，是朝更加有效地分配资本、避免浪费性投资方向迈出的关键一步。

近年来，中国大型国企可以拿到充足的低息贷款，但许多规模较小的企业在获得银行融资方面却困难重重。

从理论上看，让小型银行有更多的空间争取可能的存款，会令可用于小企业信贷的资金增多，从而抵销既降低贷款利率又允许上调存款利率这样相互矛盾的影响。

信达证券首席策略分析师陈嘉禾称，即使在央行放开存款利率上限前，银行也没有以存款利率上限来设定存款利率。

他表示，因此即使取消存款利率上限，也不会有多大的影响。此外，多数对存款利率敏感的资金已经流向不受存款利率上限限制的互联网理财产品。因此基本而言，这对宏观经济没有太大影响。

银行人士称，即便取消存款利率上限，银行仍不会把存款利率定到足以与理财产品竞争的水平。目前，理财产品收益率为3%到20%不等。

“我们银行现在资产投放都不太足，如果投不出去也不需要吸收这么多存款。”招商银行的一位工作人员称。“要看后面整个实体经济是否好转以及总行的战略导向。”（完）