中国中央政治局会议称经济发展的基本面没有改变

独家：中国国开行或为复星国际财团入股极地黄金融资--知情人
路透莫斯科/香港4月19日 - 两名了解交易磋商情况的知情人士对路透表示，中国国家开发银行考虑为一个寻求入股俄罗斯最大黄金生产商极地黄金(Polyus)的中国财团提供融资。
路透北京4月25日 -中国中央政治局周五举行会议称，经济发展的基本面没有改变，要保持宏观政策的连续性和稳定性，财政政策和货币政策都要坚持现有政策基调。
会议称，中国经济发展外部环境仍然存在较大不确定性，经济增长下行压力依然存在，一些困难不容低估，潜在风险需要高度关注。
“要统筹处理好稳增长、促改革、调结构、为民生、防风险的关系...创造良好发展预期和透明政策环境。”会议公告称。
会议认为，今年首季经济开局平稳，经济增速、就业、物价等主要经济指标处于年度预期目标范围，没有越出上下限，经济运行继续保持在合理区间。（完）
(发稿 李然; 审校 黄凯)
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