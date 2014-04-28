版本:
中国
中国财经 | 2014年 4月 28日 星期一 08:21 BJT

中国中央政治局会议称经济发展的基本面没有改变

路透北京4月25日 -中国中央政治局周五举行会议称，经济发展的基本面没有改变，要保持宏观政策的连续性和稳定性，财政政策和货币政策都要坚持现有政策基调。

会议称，中国经济发展外部环境仍然存在较大不确定性，经济增长下行压力依然存在，一些困难不容低估，潜在风险需要高度关注。

“要统筹处理好稳增长、促改革、调结构、为民生、防风险的关系...创造良好发展预期和透明政策环境。”会议公告称。

会议认为，今年首季经济开局平稳，经济增速、就业、物价等主要经济指标处于年度预期目标范围，没有越出上下限，经济运行继续保持在合理区间。（完）

(发稿 李然; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐