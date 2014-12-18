中国经济：第四季显示出企稳迹象，但投资下滑--企业调查

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透上海12月18日 - 一项企业调查显示，中国经济第四季显示出企稳迹象，但企业仍谨慎对待投资，凸显北京刺激经济增长的努力遇阻。
“虽然这种反弹确实并不惊人，但销售、利润和就业在下半年都有所好转，”中国黄皮书在致客户的研究报告中引用对2,000企业的季度调查结果称。
报告指出，薪资和就业增长保持稳定，而且出口订单上升，帮助抵消内需疲弱的影响。
“不过，第四季经济好转与北京所称的朝着消费更加强劲的方向进行再平衡的说法不符，”报告补充称，指出服务业表现强劲，并未伴随终端用户需求增加的迹象。
该报告将于周四公布，此前中国11月公布一系列令人失望的宏观经济数据。
调查显示，受访者对待资本支出愈发谨慎，投资连续第四季下滑。
只有47%的受访者称计划增加资本支出，该比例这项调查的创纪录第三低。有12%的受访者计划削减资本支出。
报告还指出，经济放缓给货币政策带来挑战，由于企业领导者不愿增加支出，推出更多宽松举措可能弊大于利。(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。