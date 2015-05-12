中国2015年起采用IMF最新国际标准编制和发布国际收支平衡表

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透5月12日 - 中国外管局周二称，从2015年起将根据国际货币基金组织（IMF）最新国际标准编制和发布国际收支平衡表。
当前正值中国力争人民币成为全球储备货币。中国已向IMF申请将人民币纳入IMF特别提款权（SDR）货币篮子，若成功，将有助人民币成为全球储备货币，并可望进一步扩大人民币的全球使用量。
根据新的标准，储备资产将纳入金融账户统计，并在金融账户下增设“非储备性质的金融账户”。
其他变化还包括：项目归属变化；项目名称和细项分类有所调整；借方项目用负值表示等。
基于新的标准，中国一季度经常账户顺差4,844亿元人民币，资本和金融账户逆差4,844亿元人民币。（完）
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。