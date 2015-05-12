中国2015年起采用IMF最新国际标准编制和发布国际收支平衡表

路透5月12日 - 中国外管局周二称，从2015年起将根据国际货币基金组织（IMF）最新国际标准编制和发布国际收支平衡表。

当前正值中国力争人民币成为全球储备货币。中国已向IMF申请将人民币纳入IMF特别提款权（SDR）货币篮子，若成功，将有助人民币成为全球储备货币，并可望进一步扩大人民币的全球使用量。

根据新的标准，储备资产将纳入金融账户统计，并在金融账户下增设“非储备性质的金融账户”。

其他变化还包括：项目归属变化；项目名称和细项分类有所调整；借方项目用负值表示等。

基于新的标准，中国一季度经常账户顺差4,844亿元人民币，资本和金融账户逆差4,844亿元人民币。（完）

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