中国2015年起采用IMF最新国际标准编制和发布国际收支平衡表

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
本文由路透中文网编译提供
路透5月12日 - 中国外管局周二称，从2015年起将根据国际货币基金组织（IMF）最新国际标准编制和发布国际收支平衡表。
当前正值中国力争人民币成为全球储备货币。中国已向IMF申请将人民币纳入IMF特别提款权（SDR）货币篮子，若成功，将有助人民币成为全球储备货币，并可望进一步扩大人民币的全球使用量。
根据新的标准，储备资产将纳入金融账户统计，并在金融账户下增设“非储备性质的金融账户”。
其他变化还包括：项目归属变化；项目名称和细项分类有所调整；借方项目用负值表示等。
基于新的标准，中国一季度经常账户顺差4,844亿元人民币，资本和金融账户逆差4,844亿元人民币。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。