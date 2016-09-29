中国经济正处于周期性低谷 应用周期性观点看待经济波动--专家

中国监管发力4月表内融资担主角 降杠杆在路上政策中性基调难改（更新版）
路透上海5月12日 - 随着金融业监管政策进一步发力，中国4月社会融资规模增量结构发行明显变化，新增人民币贷款远超预期，表内信贷重担主角，表外融资则明显收缩；而降杠杆进程中M2增速持续下滑，创下九个月新低。
路透北京9月29日 - 中国经济体制改革研究会国民经济研究所所长樊纲日前表示，应用周期性观点看待中国经济波动，中国近期出现民间投资下滑现象，一个重要原因是经济正处于周期性低谷。
新华社周四引述他的话称，民间投资增速放缓跟民营企业去产能有关，但并不是直接结果，因为民营企业这些年一直在去产能。中国近期出现民间投资下滑的重要原因之一是经济正处于增速较低的周期性低谷，再加上一些未解决的产能过剩问题，投资机会自然会减少，民间投资自然会放缓。
“要促进民间投资，需要消除制度性障碍，加强产权保护，提高民营企业投资信心。”樊纲说。
自今年3月以来，中国固定资产投资同比增速就逐月下滑，一路从10.7%的年初最高点下滑至7月份的8.1%。民间固定资产投资增速则自今年年初以来就呈现一路下行的局面，并在上月跌至2.1%的多年新低。
樊纲认为，不能只推改革，不顾经济增长。没有经济增长，中国很多问题如就业、创新等问题就没法解决，结构改革的推进也会受阻。
他提到，目前人民币贬值是对近年热钱炒作并导致其升值的纠正，而且现在人民币汇率“盯住”的是一篮子货币，英镑和欧元均贬值，人民币也应走低。
今年以来，CFETS人民币汇率指数累计下跌6.87%，SDR篮子指数跌3.84%，BIS指数跌7.03%。
中国外管局官员此前称，保持对一篮子货币的基本稳定是当前人民币汇率的主基调，人民币入篮SDR后跨境资金会流入，短期规模不会很大。今年资金流出压力在缓解，人民币贬值压力也有缓解，人民币汇率不具备长期贬值基础。（完）
(发稿 李子木；审校 沈燕/曾祥进)
路透上海5月12日 - 随着金融业监管政策进一步发力，中国4月社会融资规模增量结构发行明显变化，新增人民币贷款远超预期，表内信贷重担主角，表外融资则明显收缩；而降杠杆进程中M2增速持续下滑，创下九个月新低。
路透香港5月12日 - 鉴于地产发展商提供的按揭贷款正加速增长以及部分发展商在买地及发展项目时进行高杠杆融资，香港金融管理局（HKMA）周五宣布自6月起收紧银行予地产发展商的贷款比率，以加强信贷风险管理。
路透北京5月12日 - 中国国家发展改革委日前发布“关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见”称，今年要坚定不移处置“僵尸企业”，以更加严格的标准坚决淘汰落后产能，2017年6月底前依法彻底取缔“地条钢”产能。