中国经济短期基本触底回稳--专家

路透北京12月9日电---中国原国家统计局局长、经济学家邱晓华日前表示,预计中国经济四季度会结束短周期下行态势,有望趋於稳定并小福反弹至7.8%左右,全年经济增长率在7.8%左右.

他在周六举行的国盛证券策略会上称,未来两年中国经济料有可能延续"七上八左右"的运行态势,若稳增长力度加大,外部经济企稳,也有可能重回8%以上的轨道,但长期趋势放缓格局还不会很快改变.

他并认为,目前短期内中国经济企稳主要在於,政策效应对经济的支撑进一步显现,投资、消费、出口三驾马车将出现企稳回升的态势;先行指数预示经济短期景气度在恢复;十八大落幕後行政真空期结束,行政力量会逐步强化.

在谈到明年中国经济调控目标时,邱晓华认为,明年仍会以维持稳增长为主,兼顾调结构、促改革、惠民生、保稳定的调子,明年调控目标设定在7.5%的概率较高,而实际增速可能达到8%,2014年有可能比8%要高,2015年可能会进一步有所回升,中国经济未来料呈现温和复苏的发展趋势.

稍早参与内部讨论的消息人士透露,中国领导层在制定2013年经济规划时可能仍会将增长目标定为7.5%,与2012年相同,并允许通过增加固定资产投资规模来抵消出口需求疲弱的影响.

**明年CPI涨幅保持在3%左右**

邱晓华表示,今年全年通货膨胀料会在2.6%-2.7%之间,明年料仍会保持在3%左右的运行格局.

"一方面因为今年对明年的翘尾因素明显减弱,今年全年估计新涨价因素也就是2%左右,这样对明年的翘尾因素的影响也就是不到2个百分点;粮食连续9年丰收,以及目前相对平稳的大环境和决定还不会出现明显的通胀."他并预计,2014年CPI会略有提升,2015年还会继续有所提升,总区间在3%-4.5%运行格局.

中国国家统计局周日公布,11月CPI同比上涨2.1%,1-11月,平均全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.7%.

邱晓华还表示,拉动中国经济的三驾马车中,未来投资还是经济增长的重要动力,消费仍会保持平稳增长,出口还是保持相对增长态势.

在谈到房地产问题时,他称,当前政府对房地产业的调控形成房价下行的压力和市场对住房需求形成的房价上行压力并存,房价总体处在相对平稳的胶着状态,估计明年还会继续维持这样一个相对平稳的胶着态势.

"在我看来,中国今後房价既不可能暴涨也不会暴跌,很可能是一个平稳上升的趋势."他认为,在未来十年,房价总体上还是一个看涨的趋势,但不会重复过去无序的暴涨,亦不会出现消费者所期待的暴跌的可能.

近期人民币汇率在20个交易日出现18个交易日涨停,邱晓华认为主要由三个原因造成近期人民币汇率相对强势:美国实施QE3之後,全球流动性相对活跃,一部分热钱流入香港和中国大陆;市场对中国经济短期预期改变,乐观氛围在上升;11月美国总统大选以及美国汇率报告的发布.

他认为,从今後的时期来看,人民币这种双向波动的趋势不会改变,但是不会继续延续眼下这种更多偏向强势的走向,明年可能是中性偏弱的走向.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 曾祥进

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