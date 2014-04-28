中国稳增长政策效果弱于预期 业绩与IPO持续冲击股市--中信

路透北京4月28日 -中国最大券商--中信证券(600030.SS)周一发布报告认为，市场对基本面的预期仍处在下调通道，国内经济没有明确的回升信号。另外随着发审会重启和IPO预披露慢慢展开，IPO重启预期对市场的负面冲击尚需时间消化。

报告并指出，4月底政策观察窗口关闭，稳增长力度整体弱于预期；一季报业绩增速继续下行确立，本周压力难减；人民币贬值压力再现，市场情绪受压制；IPO重启对市场情绪构成负面影响均对市场有压制作用。

“本周我们对市场判断依然谨慎，上市公司业绩、人民币汇率和IPO舆情是影响市场方向的主要因素。”报告称。

报告认为，随着发审会重启和IPO预披露慢慢展开，IPO重启预期对市场的负面冲击尚需时间消化；下一个重要的政策窗口在6月底，且政策的预期管理效果和市场正面影响在边际递减。

继时隔一年半首次有IPO排队企业进行预披露后，首发企业发审会亦将在月末重启。证监会网站上周五晚间刊登公告称，将于周三(30日)召开发审会，对包括会稽山绍兴酒股份有限公司等四家企业的IPO申请进行审核。

报告预计，全市场过去三季盈利单季同比增速分别为21.5%/13.4%/8.3%。其中创业板盈利增速一年以来首次出现拐点（13%/28.2%/21.9%）；随着本周剩下公司一季报公布，预计2014年一季度全市场业绩增速依然有进一步下行压力，主要依然体现在非金融部门。

报告并指出，人民币贬值压力再现，市场情绪受压制。近期人民币又出现了较快贬值的原因，一是全球风险偏好回落，二是国内经济景气下行。而热钱的流出造成了人民币贬值趋势，且可能持续，这并造成风险溢价抬升，对A股市场有压制作用。

中国股市沪综指周一收挫1.6%至逾一个月来新低，证监会发审委时隔18个月之后重新启动，冲击大盘创一个半月最大跌幅及个股普跌。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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