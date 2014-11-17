《蔡健专栏》中国经济正在进行三层重塑

（作者蔡健为路透中文特邀专栏作者，社科院财贸所在读博士，广发基金利率策略分析师）

可以说，十月数据最大的看点，不在房地产，而在金融层面，可以明显观察到企业存款下降叠加信用继续收缩（贷款数据疲弱，表外收缩）。这说明，当前经济已在某种程度上具备了“资产负债表衰退”特征（参见辜朝明著《大衰退》）。进一步的证据包括：1）从信托发行数据等看，当前处于债务滚动的高峰；2）债务负担最重的地方政府/房地产/中上游产业，也是总需求收缩最明显的领域。

然而，是否由此可以得出一个悲观的结论呢？答案是未必。

首先，这种“资产负债表衰退”应该只是局限在部份领域（但在过去十年对增长贡献最大），稳定的终端需求支撑了另外一些具有自发性、有韧性和活力的部类。在今年，需求的改善集中体现在 1）剔除价格因素后的实际消费稳定，2）剔除虚假贸易因素后的出口增速较13年提高约10个点。

其次，政策面已经在制造新的增长点。过去十年中，在 “中央-地方-民间” 三级架构中，中间层，即地方基建及与之联系的房地产是增长的主力，清理完90年代末坏账、完成银行改革后的融资体系与之配套；中央投资一直扮演调节器的作用（占比平均在六七个点）；“民退”趋势则已无须赘言。但习李政府上台之后的取向，更看重两翼：一翼是中央，对内上收要素配置权以扩大认可的效率/公平领域投资（高铁、棚改等），对外扩大资本输出；另一翼是民间，给出的药方是减负、国退让出空间（国企改革等）和培育新的产业，等等。

再次，针对地方/房地产层面实施风险缓释。可见的措施包括：1）稳定资产价格，松绑房地产调控即是如此，且效果在十月数据中似有体现；2）债务置换，以更高等级的信用主体（省级和中央政府）发债来替换此前地市为主的债务，但需注意，这种置换不是完全的，且隐含某种追责；3）试图引入活水，无论是混合所有制、PPP，还是发展直接融资（新三板、注册制等），均可归为此类。

倘若上述脉络梳理成立，则可有如下推论：1）增长层面在总量上延续疲弱态势，但在结构上正在积极调整，系统性风险正在降低；2）通胀受弱需求牵引，应不会构成主要矛盾，中性情形下估计15年CPI在2.5%左右；3）流动性将维持中性宽松格局，与结构调整方向一致，定向的框架不会轻易改变；4）融资体系需要重构，“新经济”的资金需求将更多通过直接融资来满足；5）信用风险是不确定的，这涉及央地关系重塑过程中的博弈；6）货币政策的症结，在于从货币端向信用端的传导，今年效果并不理想，14Q3末超储率高企即是例证，未来是否有新的政策工具需密切观察。个人猜测，PSL的完善/抵押品框架设定或将是关键。（完）

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