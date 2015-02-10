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中国财经 | 2015年 2月 10日 星期二 09:15 BJT

中国国资委：利润下降央企不得涨工资

路透北京2月9日 - 中国国务院国有资产监督管理委员会周一发布《关于认真做好2015年中央企业负责人经营业绩考核工作的通知》。

《通知》要求严格考核晋级标准和职工工资预算管理。

《通知》指出，利润总额、经济增加值、经济增加值改善值的目标值比上年下降较多的企业，无论完成情况如何，考核等级不得进入A级。利润总额目标值比上年增长的，工资总额按照行业工资增长调控线适用范围合理确定；利润总额目标值下降的，同口径工资总额不得增长。

在中国努力维持经济增速之际，改善国企经营效率变得至关重要。（完）

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