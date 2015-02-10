中国国资委：利润下降央企不得涨工资

银行理财现“春节行情” 封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透北京2月9日 - 中国国务院国有资产监督管理委员会周一发布《关于认真做好2015年中央企业负责人经营业绩考核工作的通知》。
《通知》要求严格考核晋级标准和职工工资预算管理。
《通知》指出，利润总额、经济增加值、经济增加值改善值的目标值比上年下降较多的企业，无论完成情况如何，考核等级不得进入A级。利润总额目标值比上年增长的，工资总额按照行业工资增长调控线适用范围合理确定；利润总额目标值下降的，同口径工资总额不得增长。
在中国努力维持经济增速之际，改善国企经营效率变得至关重要。（完）
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路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透北京1月23日 - 中国股市沪综指周一收升，连续第二日上涨。分析师表示，央行资金投放力度有所加大，提振短期市场情绪，但大盘冲高后仍遇一定阻力，临近春节长假，投资者交易意愿偏淡，料本周大盘仍以盘整修复走势为主。
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。