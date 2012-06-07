中国消费者行为成市场研究热点

路透北京6月6日电（记者 Lucy Hornby/李爽）---颇具时尚意识的上海人邢纯慧（音）周末一般会逛街，然後再跟朋友吃饭喝茶。如果有看上眼的衣服，她回家後会上网看能否在网上淘到性价比更高的同款衣服。

追踪她的消费行为并确定她下周末是否会有同样举动在中国是个成长型行业，中国的公立和私立调查机构正在争相研发一种权威的消费者信心指数。

了解邢纯慧及数百万像她一样的消费者已然是希望进军中国市场的企业CEO们的必修课。如果或是当投资放缓，中国进入消费拉动经济的成长时期，了解她的行为可能是唤醒中国经济的关键。

Conference Board驻北京经济学家波尔克（Andrew Polk）表示：“目前消费者不是经济的主要驱动力，但在某个阶段他们会是。”

“即便消费占国内生产总值的比重不会增加，但绝对消费水平将会增长，所以它是值得了解并追踪的。”

在美国，消费者信心指数被当作支出计划的指标和政治晴雨表而受到密切关注。

中国的消费行为已发生巨大变化，很大程度上跟所出生的年代以及是在农村或是城市有关。

尽管她的祖母省吃俭用，但邢纯慧会把年收入的一多半用於购物、旅行、美容和吃饭。

邢纯慧告诉路透：“我觉得钱够用了，所以不如拿来消费。我懒得存钱。即使房价下来，我也买不起，但对於其它东西，价格还是会涨，所以没理由存钱。”

随着中国转向靠消费来拉动经济，邢纯慧的这种消费特点--随意花钱和寻找便宜货--将更值得关注。

最权威的消费者信心指数是由国家统计局中国经济景气监测中心每月发布的数据。

自上个世纪90年代开始，国家统计局对消费者预期进行追踪调查，范围扩大至农村消费者和更广泛的城市居民。中国经济景气监测中心一位官员拒绝透露每次参与调查的人数。

在消费者信心调查中，消费者预期比消费者满意度所占比重更大。但因为对公众发布相对较晚，其前瞻性价值有所打折。

**数据收集**

由於缺少国家统计局调查方法的全面信息，这为竞争对手提供了进入该领域的机会。

瞄准中国市场的公司不会等待一个指数形成再采取行动。许多公司独自收集数据。

中国银联的方法最简单。自2009年以来，银联与新华社联手，发布中国银行卡消费信心指数，分析用户信用卡账单消费信息，这一数据显然以城市居民为主。

营销服务公司Aegis调查范围更深入，采访了88个市场的6.6万名中国消费者，覆盖面涉及各种规模的城市以及农村。

这一季度调查报告为其客户追踪走势，其客户往往是全球知名品牌。其中约三分之一受访者来自二线城市。

Aegis旗下伟视捷集团亚太区负责人郭哲思（Seth Grossman）称：“迄今为止，尚无大的趋势成型，不过消费者对生活成本上升越来越失望。”

另一项受欢迎的调查来自中国人民银行，人行对当期及未来价格预期和满意度的六项指标进行追踪。喜欢这些调查的人称，对预测通胀数据很有用。

多数经济学家现在更多依赖投资活动指标进行分析。他们称，既然投资占到经济增长的较大比例，这仍是应追踪的数据。

清华大学经济学家程致宇（Patrick Chovanec）称：“尽管我们希望消费将变得更重要，但这并非推动经济增长的因素，并非最具不确定性的因素。”

“消费增长不会抵消投资崩盘。这是个长期的事情，但不能只看每个月的数据。”

**关於投资**

近些年，中国大举兴建公路、桥梁、矿场和工厂，弥补数十年的经济停滞，而投资在经济增长中占有非常大的比重。

当经济更成熟时，投资模式终将让位给消费模式。2012年前四个月，中国固定资产投资创2002年来最低水平，仅为20.2%。

中国国际金融有限公司分析师彭文生近期写道，乍一看，将消费作为推动经济增长的关键因素，中国仍有很长的路要走。他指出，2010年中国居民消费在国内生产总值（GDP）中的占比创历史低点34%。

但彭文生称，不久或出现转折点。中国较富裕东部地区，总体消费占比正出现上涨，而中西部地区因为新的投资潮，导致那里的消费占比下降。

彭文生称，“这或许显示中国的长期消费周期已达到或接近转折点。”

这会让经济学家们希望更好地了解邢纯慧这样的消费者。

波尔克称：“这将是未来十年的中国故事。要麽是关於消费者，要麽是关於经济崩盘。”（完）

编译：靳怡雯/黎黎 发稿：程芳

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