焦点：中国消费者削减支出 或波及全球经济

路透深圳9月24日 （记者 James Pomfret） - 32岁的徐先生（Terry Xu）觉得自己算幸运的。他今年早些时候将积蓄的10%投入了股市，6月中旬以来沪综指已缩水近四成，他眼下正抛售手中持股止损。

股市赔钱当然难受，但对他来说还算不上灾难。他说他有的同事亏了更多，而且他的收入远高于平均薪资水平。

股市暴跌，加上有迹象表明中国经济减速，意味着许许多多像徐先生这样的中国中产消费者会缩减开支，这对中国决策者以及全球经济都不是好兆头。

徐先生称：“今年，经济存在不确定性。”

他说：“现在跟以前不同了，过去常常给孩子买各种东西，现在只买必须买的东西，只花必须花的钱。”

他是深圳一家西方耳机制造商的产品开发经理，月薪2万。

2012年他花90万元买的房子，现在已升值到250万元。

不过他仍打算留着旧的iPhone 4，而非购买最新推出的iPhone 6S。下次买运动鞋也会选择中国的安踏品牌，而非他喜欢的耐克。

他的忧虑也是中国中产家庭眼下的普遍心态。

但这种削减支出的消费方式，显然与中国政府的愿望相悖。眼下出口下滑，政府希望能摆脱长期以来经济增长对贸易和政府支出的依赖，寄望于消费者支出推动经济。

今年上半年中国最终消费支出对经济增长的贡献率达到60%，高于去年的51.2%，表明政府期望的经济再平衡已上轨道。

但前瞻性指标和企业面消息则令人担心。

澳新银行-Roy Morgan中国8月消费者信心指数降至纪录低位。

研究公司Gartner称，今年中国汽车销售可能为20年来首次下滑，而中国智能手机销售第二季也首次下降。

若这昭示整体消费者支出减速，那么受冲击的远不止中国。

美国联邦储备委员会主席叶伦上周称，美联储之所以决定维持低利率不变，对中国经济减速的担忧是原因之一。

据经济合作与发展组织（OECD）本月发布的研究，若中国需求急剧下滑，全球经济增长率可能因此拖慢约0.5个百分点。IMF对今年全球经济增长率的预测值是3.3%。

OECD此项研究发现，若中国国内需求增长连续两年减少2个百分点，且全球股市挫跌10%，则美国经济增速可能减少约0.25个百分点，日本经济增速可能被拖低逾0.5个百分点。

许多跨国公司已感受到中国消费者需求趋弱带来的冲击。

大众汽车(VOWG_p.DE)的高端品牌奥迪本月称在中国的工厂已减产。另一德系品牌宝马(BMWG.DE)在中国的3系和5系车型亦减产。 （完）