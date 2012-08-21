流动人口是刺激中国消费增长的关键--政府报告

中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元 扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透北京8月20日电---中国国家人口计生委近日发布的报告称，流动人口若能在城市更好地享受基本公共服务，将较大地拉动消费需求增长。
中国流动人口达2.3亿，他们为经济增长作出贡献，但却因户籍制度难以充分享受教育、卫生及其他服务，只得尽量储蓄，这令政府将经济增长重心从投资向消费转型的努力受阻。
国家人口计生委2012年报告中称，若流动人口在城市实现永久性迁移，推进基本公共服务均等化，将有力推动消费增长。
中国有数以百万计的农民工涌入城市，他们工资水平相对较低，但近年来收入保持两位数的年增率，因此可望成为消费者支出的重要源泉。
报告称，2011年流动人口薪资增长的部分，有56%用於消费。2011年流动人口人均月收入增长406元至2,253元，人均月消费支出则同比增长230元。
数据显示，从家庭总支出看，停留时间越长，总支出越多，停留一年为1761元，停留五年及以上则为2,609元。
报告指出，2011年，流动人口养老保险参保比例仅为23.1%，失业保险和医疗保险参保比例分别为13.6%和64.3%，这导致流动人口预防性储蓄较高。
有些经济学家认为，中国廉价劳动力迅速减少，正接近薪资快速增长的转折点。
但此项政府报告指出，未来劳动力总量供给仍然充足，虽然在2016年达到峰值後将逐步下降，但到2050年仍有8.85亿。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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