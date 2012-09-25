麦肯锡称中国新兴消费群更情绪化

9月7日在上海一位顾客在路易威登店内购物。 REUTERS/ Carlos Barria

路透北京9月25日电---麦肯锡（McKinsey）周二发布报告称，中国新兴消费群体较之前几代消费者更为情绪化，企业必须转换营销策略，以便与他们保持步调一致。

到2020年时，中国年收入超过10.6万元的主流消费群人数将达到四亿，取代购买力相对温和、仍注重购买生活基本用品的前几代消费者，这些新兴消费者更自我放任，注重个人享受，并具有品牌忠诚度。

麦肯锡研究人员预测，到2020年时，这些富裕的消费者将占到城镇人口的51%，远超过2010年的6%比例，这些人相比前几代更加情绪化，品牌意识也将超过当前大众市场的消费者。

“企业将必须迅速行动，用‘直言’消费者心理诉求的品牌来迎合他们，”报告指出。这项报告调查对象为44个城市的1万人。

麦肯锡指出，中国当下的大众市场消费者被定义为家庭年收入介於3.7-10.6万元的消费群，这部分消费者占中国总人口的五分之四以上。

报告称，中国年轻一代消费者可能更接近于发达国家消费者的消费特征。在中国新兴的主流消费群中，有41%的年轻消费者会说他们“会花高价买最好的产品”，而年纪稍大消费者中持这种观点的比例为31%。

以储蓄和不愿用信用卡消费闻名的中国消费者，开始逐渐关注外国的奢侈品牌。

麦肯锡报告称，到2020年，能买起私家车和少许奢侈品的中国城镇人口将扩大六倍，占到总人口的57%左右。

“消费者越年轻越富裕，就更有可能偏爱外国品牌，这对全球化企业而言属於大好消息，”报告说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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