麦肯锡称中国新兴消费群更情绪化

沪深证交所周二两融余额升13.3亿元 事隔一个月重返9000亿上方
路透上海2月22日 - 中国股市沪综指周二收升0.41%。沪深证交所融资融券余额当日上升13.3亿元人民币；两市两融余额为9,007.8亿元，续创逾一个月高点。
路透北京9月25日电---麦肯锡（McKinsey）周二发布报告称，中国新兴消费群体较之前几代消费者更为情绪化，企业必须转换营销策略，以便与他们保持步调一致。
到2020年时，中国年收入超过10.6万元的主流消费群人数将达到四亿，取代购买力相对温和、仍注重购买生活基本用品的前几代消费者，这些新兴消费者更自我放任，注重个人享受，并具有品牌忠诚度。
麦肯锡研究人员预测，到2020年时，这些富裕的消费者将占到城镇人口的51%，远超过2010年的6%比例，这些人相比前几代更加情绪化，品牌意识也将超过当前大众市场的消费者。
“企业将必须迅速行动，用‘直言’消费者心理诉求的品牌来迎合他们，”报告指出。这项报告调查对象为44个城市的1万人。
麦肯锡指出，中国当下的大众市场消费者被定义为家庭年收入介於3.7-10.6万元的消费群，这部分消费者占中国总人口的五分之四以上。
报告称，中国年轻一代消费者可能更接近于发达国家消费者的消费特征。在中国新兴的主流消费群中，有41%的年轻消费者会说他们“会花高价买最好的产品”，而年纪稍大消费者中持这种观点的比例为31%。
以储蓄和不愿用信用卡消费闻名的中国消费者，开始逐渐关注外国的奢侈品牌。
麦肯锡报告称，到2020年，能买起私家车和少许奢侈品的中国城镇人口将扩大六倍，占到总人口的57%左右。
“消费者越年轻越富裕，就更有可能偏爱外国品牌，这对全球化企业而言属於大好消息，”报告说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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