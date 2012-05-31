李克强称中国经济下行压力加大

中国将设定负面清单 逐步取消微观领域的汇兑限制--外管局官员
路透北京3月2日 - 中国外管局副局长方上浦近日称，下一阶段将对外汇流动性和跨境资本流动进行逆周期相机调控和精准调控；并基于审慎原则设定负面清单，逐步取消微观领域的汇兑限制。同时，发挥灵活、弹性汇率机制对跨境资本流动冲击的“自动调节器”作用，夯实外汇市场自求平衡的基础。
路透北京5月30日电---中国国务院副总理李克强周三表示，中国经济下行压力在加大，保持经济平稳较快发展，要坚持扩大内需的长期战略方针。
面对将放缓至1999年来最低水平的经济增速，中国政府采取措施加快新投资项目进程，同时出台新的激励政策刺激消费以拉动经济增长。
政府还对节能家电和汽车提供财政补贴，以刺激消费。
中央人民广播电台引述李克强在第三次全国对口支援新疆工作会议上的讲话称：“我国经济下行压力也在加大。”
李克强称：“保持经济平稳较快发展，要坚持扩大内需的长期战略方针，这也是转变经济发展方式的重大举措。”
他指出，新疆应当加强与中亚地区新兴经济体的合作。
“目前发达经济体增长前景不确定，而中亚地区、欧亚大陆许多新兴经济体保持了较快发展势头，”他说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透北京3月2日 - 中国外管局副局长方上浦近日称，下一阶段将对外汇流动性和跨境资本流动进行逆周期相机调控和精准调控；并基于审慎原则设定负面清单，逐步取消微观领域的汇兑限制。同时，发挥灵活、弹性汇率机制对跨境资本流动冲击的“自动调节器”作用，夯实外汇市场自求平衡的基础。
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