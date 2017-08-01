焦点：中国降成本的空间还有多大？ 降税费仍是最大诉求

路透北京8月1日 - 中国政府这两年不遗余力“降成本”效果究竟如何？中国财政科学院周二发布的调研报告给出了正面评价，2016年降成本政策效果显现，但税费负担沉重仍是企业痛点，降低税费依然是企业最大诉求。

但中国难以长期持续地进行减税降费，未来在政策手段和减免空间上都会不断收窄。尤其中国已进入高成本时代，除税收之外的用工、环保、研发等各种成本都在加速上涨，如何在降成本与防风险间寻找平衡点，让降成本实质落在降低无效成本并进行制度改革上，更考验决策者的智慧。

“目前的降成本着眼于微观，目标是降低企业负担，并让其有获得感，但如果着眼于宏观，从整个经济社会的健康发展看，一些问题和矛盾就会突显，”中国财科院院长刘尚希称，降成本和防风险间存在一定矛盾性，这也是微观降成本与宏观降成本之间的冲突。

他指出，因为不考虑实际情况一味降低各种企业成本的结果，将会导致公共服务不能有效提供，整个社会的公共风险增加。成本虽然短期阶段性降低，但中长期可能反弹回去，减税降费政策也难以持续。

“总体看，政府降成本目前面临着高成本时代降成本的有限性，成本全面快速上升背景下的创新能力不匹配性，降成本与防风险的矛盾性，成本转化增值的低效性等方面的难点，”财科院报告称。

据统计，中国在2016年减费降税规模超过6,000亿元人民币，今年预计会超过1万亿元，随着减税降费力度的加大，对企业降成本有明显作用。

根据财科院发布的“降成本2017年调查与分析”报告显示，在对降低企业六大成本，包括降低企业税费负担、融资成本、制度交易成本、人工成本、用能用地成本和物流成本的样本调查，综合六大降成本的成效来看，约有60%的样本企业对政府降成本出台的措施表示认可，认为效果一般的约占三成，只有极少数企业认为成效较差。由此可见政策落地情况良好，企业获得感较强，降成本取得阶段性效果。

中国上半年GDP录得同比增长6.9%远超预期，亦验证“三去（去产能，去库存，去杠杆）一补（短板）一降（成本）”政策效果显现。

**减税降费力度虽大，却仍是企业最大痛点**

从营改增全面推开，到各种针对小微企业所得税优惠等等，中国政府减税降费力度不可谓不大。但就税费负担的主观感受而言，调查报告显示没有企业认为税费负担较轻。这也不难理解税收本身具备强制性特点的原因所在。

财科院调查报告显示，6.7%的企业认为税费负担“非常重”，41.8%的企业认为“较重”，51.5%的企业认为“合理”。其中，46.6%的企业认为“税费负担重在税收”，39.2%的企业认为“税费负担均重”。

关于行政事业性缴费和其它缴费情况调查，缴纳排污费的企业户数、缴费金额及其占营业收入和成本费用的比重均呈上升态势。

一位参会的专家不无困惑地表示，中国现在对环保方面的投入和惩罚力度都很大，但在一些地方听到这种环保要求与中国经济的发展阶段是否匹配的疑问，尤其是搞运动式的检查，“一些地方甚至开玩笑说为应对检查，恨不得给鸡屁股都要戴口罩”。

另外，用工成本刚性上升且问题依然突出，尤其是老龄化社会的到来，养老保险亦成为刚性支出，亦成为用工成本上涨的主要原因。从全国数据看，2016年全国实体经济样本企业用工成本比2015年增长6.84%。城镇单位就业人员平均工资由1995年的5,348元提高2015年的62,029元，增加了10倍多。

一家从事媒体业务的外企在近半年的时间都没能招到合意的人选，其中薪资是重要的原因，因为应聘者希望到手的是净收入，而公司提供的是包括四险一金后的总收入，仅这些费用就占工资总额逾20%。

一位参会的专家就提到，尽管大家都批评中国的养老保险制度不合理需要改革，但是中国这么大，各地区经济差距很大，降低社保缴费比例发达地区就可以降，欠发达的地区就不敢降，因为养老金缺口大。

此外，用地成本上升，物流成本上升等等均加剧着企业的负担，削弱了实体经济的盈利能力。调查显示，2016年实体经济样本企业用地房租成本同比2015年上升9.7%，物流成本占营业成本的比重也从2014年的2.67%上升至2.94%。

**寻求破解之道**

现行降成本的初衷是希望通过最大限度降低企业成本负担，加大对企业技术挖潜和创新的支持力度，帮助企业转型升级。可尽管2016年的降成本效果显现，但由于降低企业成本牵涉方面众多，容易受到内外部各种复杂因素的影响制约，导致当前降成本的政策红利被部分抵消或效力发挥迟滞。

中国国家信息中心经济预测部首席经济师祝宝良就表示，今年4月份以来融资成本又上升，物流成本也在上涨，电价等等都在涨。

财科院线上调查数据显示，80.4%的企业认为需要进一步降低企业税费负担，52.7%的企业认为需要进一步降低企业融资成本，26.3%的企业认为需要降低制度性交易成本，44.7%的企业认为需进一步降低企业人工成本，40.9%的企业认为要降低物流成本。

中国国家发展和改革委员6月底下发通知称，今年降成本的主要目标是进一步减税降费，继续适当降低“五险一金”等人工成本；降低制度性交易成本和融资成本，加大金融对实体经济的支持力度，防止脱实向虚，并深化多层次资本市场改革扩大直接融资比例。

很显然，随着中国人口红利的消失，资源环境的约束开始加重，各类要素成本已经提高，水涨船高，成本不断增长的大趋势已经形成，步入高成本时代的中国如何继续打好“降成本”的牌也面临现实的考验。

报告指出，随着新的减税降费措施出台，未来的减税降费在政策手段和减收规模的空间上都会不断收窄，面临着政策难以持续的问题，且财政风险却会不断增加，意味着短期内不断出台临时性减税降费政策措施相对容易，难的是长期持续地进行减税降费。

同时政府出台的减税降费也会影响企业对未来的预期并相应改变企业的行为，如果让企业形成了等待政府出台减税降费政策的预期，将会对今后的降成本造成障碍。

对此，刘尚希建议要正确认识降成本的本质，降成本的着力点是降低公共风险和不确定性。需要通过全面深化改革，推进整体的制度变迁和制度创新，政府应以动态的眼光去制定降成本的政策，其本质是降无效成本并进行体制机制改革。

“我们不能无止境地减税降费，在当前环境下，协调好成本与防风险的关系尤为重要。”刘尚希称。（完）