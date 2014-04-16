《RUSSELL专栏》中国经济数据显示大宗商品需求短多长空

资料图片：澳大利亚黑德兰港往南约400公里的一处铁矿石矿。 REUTERS/David Gray

撰稿 Clyde Russell 编译 戴素萍/王翔琼

路透澳洲朗塞斯顿4月16日 - 中国经济成长数据中，可以见到该国商品需求的短期利多和长期利空。

利多的是第一季国内生产总值(GDP)环比增长1.4%，疲弱到足以让当局有充分理由在基础建设方面进行小型的刺激性投资。

尽管市场上多数人聚焦在GDP同比增长7.4%，高于市场预估的7.3%，但更重要的数据是环比增幅。

如果以年率化来看，这将是成长5.8%，远低于政府7.5%的成长目标。

即使是扩大铁路及其他基础建设支出的小型刺激，对铁矿石、铜、原油和煤等主要商品来说都是利多消息。

当然，以商品作为担保品的融资交易所受到打压，对短线前景构成风险。

这使得中国港口创纪录的铁矿石库存，很有可能被卖到市场上，进而压低价格和进口需求。

铜等其他天然资源也是如此，大宗商品需求因信贷融资交易而被人为地推升，近来大豆和黄金也入列。

由于GDP数据疲弱可能会促使当局放宽信贷规定，未来几个月或许会得到一些喘息，但即使如此，当局将不愿允许运用宽松资金来加重产能过剩，尤其是密集使用钢铁的建筑业。

大宗商品需求的中长期利空是，经济数据显示中国在重新调整经济转向消费并远离出口导向制造业的方面，取得一些进展。

3月工业生产较上年同期成长8.8%，增幅高于前两个月的8.6%，但低于市场预估的9%。

工业生产近几年来一直处于下行趋势，如今3月的增幅是2009年的一半不到。

相比之下，零售销售则明显持坚，3月成长了12.2%，高于市场预估的12.1%，也高于前两个月的11.8%。

尽管近几年零售销售成长率也是下行趋势，但跌势没那么剧烈。

中国经济在数十年来强劲成长后，很有可能各行各业成长率开始放缓。

重要的是目前零售销售的表现优于工业产出，这种趋势可能持续。

这也是当局希望看到的状况，从官员的言论中似乎可以清楚地看出，他们对经济现在的航向和速度感到满意。

**大宗商品需求成长将放缓**

这对于大宗商品需求的影响就是，经济向更依赖消费转型将导致进口增速减慢。

虽然这已在普遍预料之中，但主要问题是大宗商品需求成长将放缓多少。

关键是要认识到铁矿石等大宗商品的基数效应，即需求哪怕出现小小的百分比升幅，都会造成实际数量大大增长。

目前是时候应该谨慎对待新建铁矿石和煤矿的计划了。

这两种大宗商品对中国成长的依赖最大，也为澳洲出口带了最丰厚的回报。

铜的情况可能良好，因为新供应有限且部分现有矿区的矿石品级下降；液化石油气(LPG)因拥有中国以外的数个新客户而受益。

人民币走贬是大宗商品需求面临的另一威胁。人民币兑美元今年迄今已跌去2.8%。

发达国家的普遍观点是，人民币仍被低估，应继续过去几年的升值趋势。

但这可能不再适合中国当局。中国当局无疑能够利用人民币贬值来扶助提升出口竞争力，同时允许国内薪资上涨以刺激消费。

人民币贬值将使以美元计价的大宗商品更昂贵，这是削减进口需求的又一因素，但也可能更难使大宗商品价格上涨。

要说人民币目前是否已展开迈向贬值的新趋势还为时尚早，但这给大宗商品需求前景带来风险。

很显然，减少对大宗商品依赖的经济成长趋势似已在中国确立。(完)

(译文审校 艾茂林)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。