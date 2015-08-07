持怀疑论者称中国经济增速或仅为官方数据的一半 甚至更低

图为建筑工人们骑车经过上海市内的一条街道。 REUTERS/Aly Song

路透伦敦8月6日 （记者 Ross Finley） - 据一些外国投资者和分析师，中国经济增长速度仅有官方数据显示的一半，甚或更低。他们日益对中国如何能够如此迅速和精确地统计经济增长数据表示怀疑。

中国政府7月公布，今年上半年经济增长速度稳定在7.0%，与之前设定的2015年官方目标丝毫不差。

这种统计上的稳定性正值全球大宗商品价格暴跌之际。尽管中国正在努力对经济增长模式进行调整，从投资和制造业向消费性支出转移，但中国对大宗商品的渴求仍很强烈。

最大的疑问或许在于，一个拥有14亿人口的发展中大国如何能够在美国、欧元区或者英国等发达经济体初次发布季度GDP统计数据的数周前就发布数据，而且在之后很少进行修订。

“我们认为这些数字是想象出来的，”位于伦敦的独立研究公司Fathom Consulting的Erik Britton表示，该公司是对中国官方数据持较为公开批评态度的批评者之一。“这些数据甚至都不可能接近事实。”

正当中国政府疲于应对股市震荡之际，官方对中国GDP数据异乎寻常的平静态度很可能促使怀疑者们从中国资产投资中撤出。

Fathom去年决定停止发布与中国官方GDP公布相关的预测，并改为发布该公司认为的事实情况。Fathom认为，今年中国经济增长将为2.8%，而明年将放缓至仅1.0%。

有一个问题是，许多其他预测者们紧跟中国官方的说法。路透最近对主要是卖方的在华和海外银行经济学家们进行调查，他们对今年中国经济增长的预测区间为6.5-7.2%，明年是6.3-7.5%。

Fathom发布了基于三个变量的一个简单指标：用电量、铁路货运量和银行贷款。

这个指标对应3.2%的增长率。鉴于铁路货运量暴跌和低于趋势水平的发电量增长，该指标显示2013年底之后，官方增长数据与实际存在重大背离。

“明显地没人相信这个数据，”英格兰银行货币政策委员会前成员兼Wadhwani资产管理公司创始人Sushil Wadhwani说道。

Wadhwani称，他也研究了中国经济增长速度的诸多变量，他认为这些变量也“非常不可靠”，并对应着1.5-5%左右的增长速度区间。

“我真不知道我们处于那个区间的哪个位置，”他说道。

记者就GDP数据的准确性和发布速度寻求中国国家统计局置评，后者未回应。

中国国家统计局上月在季度新闻发布会上称，批评者们不能完全理解中国使用的会计方法，且中国政府正在持续提高数据的准确性。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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