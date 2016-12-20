鸡年展望：风险三角抑制中国宏调空间 引导资金脱虚向实为关键

作者 沈燕

路透北京12月20日 - 2016年看似企稳的中国经济，平静表面下却暗藏虚拟经济和房地产市场过度金融化堆积的潜流；而实体经济债务率上升，投资回报率下降以及财政货币政策腾挪空间有限的“风险三角”也将制约着2017年的中国经济。

在中央经济工作会议明确稳健货币和积极财政政策基调不改前提下，财政风险的上升预示着中国2017年继续减税和扩大赤字率的空间有限。专家们预计仍会维持上年3%赤字率水平，经济增长目标也宜维持在与上年一致的6.5-7%区间；而引导资金“脱虚向实”以及确保改革政策落地，更是2017年中国防范金融风险的关键。

“从近期的调研看，中国经济下行压力依然很大，要稳住今年的经济增速，明年的任务仍然很艰巨。”中国财政科学研究院院长刘尚希称，目前中国经济整体风险在扩大，主要表现在公共和财政风险双升，也意味着政策调控空间有限。

他指出，以往公共风险上升可以通过财政来弥补，但现在财政风险也在上升，表明其化解公共风险的空间在收窄，而解决问题的唯一出路只有拓宽改革空间。

上周闭幕的中央经济工作会定调中国2017年经济工作，虽然积极财政政策和稳健货币政策的基调不改，但两者的着力点却明显不同，货币政策着力维稳和防范金融风险，财政政策更侧重推进供给侧结构改革。

“风险三角”是国际清算银行在一个报告当中提出来的，指生产率在不断下降，杠杆率在不断上升，宏观经济政策空间在明显收缩。这也是包括中国在内的目前很多国家都面临的一个困境。

按惯例，中国将在2017年3月召开的全国人大和政协会议上讨论并确定2017年的主要经济工作目标。中国2016年首次提出经济增长区间目标为6.5-7%，赤字率亦扩大至3%，这也是国际公认的警戒线。

**经济短期无忧，2017年GDP目标料维持在6.5-7%**

中国2016年前三个季度GDP持续稳于6.7%的增幅，完成年初设定的经济目标已成定局，经济短期企稳的判断也获共识；对于2017年中国经济目标的设定，相较诸多研究机构预期宜设在6.5%左右，来自官方的专家更倾向于维持上年的目标区间，即6.5-7%左右。

“今年(2016年)是一个重要的时间窗，经济初步企稳、市场明显回暖。”国家发改委宏观研究院首席专家陈东琪预计，明年(2017年)上半年经济有些回调压力，但下半年会回升，全年将略强于今年，更靠近6.5-7%区间目标的上限。

对于2017年的经济增长目标，他认为不能定在6.5%左右和7%左右，6.5-7%或者6.5%以上都是可以的，“和2016年相比，2017年不用担心经济破下限，重要的是创造更多复苏动力。”

而让他对中国经济趋于乐观的主要是对一些先行先导指标的判断。体现在先行指标上，就是采购经理人指数（PMI）呈现四个同步--财新和官方PMI、大中小企业PMI、包括生产、新订单、购进价格和就业在内的多个分项指数、以及制造业和服务业PMI均同比向好。

此前与陈东琪一同卸任发改委研究院副院长的马晓河也认为，2017年中国经济目标的设定预计与上年相当。从中央经济工作会议传递的政策信息看，“虽然政策基调不改，但提法与去年相比有明显不同，而稳健中性的货币政策提法在中央文件中还是首次，核心是稳中求进。”

他表示，2017年货币政策的重点就是维稳，防范包括汇市、资本市场、房地产等各领域的风险；财政政策强调更加积极有效，明确提出要服务于供给侧结构改革，核心就是为推进改革服务。

国务院发展研究中心副主任王一鸣也认为，经过多年的持续调整，中国经济趋势性下降的空间已经收窄，阶段性企稳的条件逐步形成。

相较上述来自官方专家的乐观预期，另有部分受访的专家似乎没有那么乐观。曾担任中国第十一届全国人大常委、财经委副主任的贺铿就认为，进入新常态的中国经济仍在L型底部震荡，因此宏观经济目标不宜求高，2017年GDP增长目标宜降至6.5%左右。

中国宏观经济学会秘书长王建对中国经济的预期更加悲观，将其目前的企稳比喻为“悬崖边止跌”，因疲弱外需、企业债务高企、企业流动性这三块松动的石头可能会随时让中国经济跌落悬崖。

他依然坚持认为，中国经济的真实增长率2015年应该已经降到了5%，今年以来应已降到3%以下，并暂时稳定在这个水平上。止跌的根本原因在于上届政府“四万亿”刺激政策所导致的产能释放高峰已经过去，缓解了全面过剩的压力，同时货币高扩张政策也的确保持住了一定的消费需求水平，特别是对居民买房和购车的刺激。

中国社科院最新发布的经济蓝皮书则预计，2016年中国经济增速在6.7%左右，比上年回落0.2个百分点，继续保持在中高速适当的增长区间；2017年GDP（国内生产总值）增速料进一步放缓至6.5%左右，但通胀压力逐渐显现。

**2017年赤字率宜维持在3%**

中央经济工作会议明确2017年积极财政政策更积极有效，为供给侧结构性改革服务。这是否意味着2017年中国赤字率会进一步扩大呢？

马晓河认为，积极财政政策强调更加积极有效并不意味着中国明年会扩大赤字率，毕竟2016年已经到3%的警戒线，2017年估计会维持这一水准。

他指出，随着GDP基数的扩大，即使维持3%的赤字率，2017年赤字绝对规模也会相应扩大，同时财政支出会强调更有侧重点，就是服务于三去（去产能，去杠杆，去库存）一补（短板）一降（成本）改革。

中国2016年初确定的全国预算赤字规模为2.18万亿人民币，比2015年增加5,600亿元。

这一观点也与贺铿一致，他认为，积极财政政策不宜再扩大赤字规模，基础设施的建设也需要与目前整体经济水平相适应，也应减速；并建议宏观调控的政策思路应有所变化，鼓励创新尽量不用财政补助方式。

一直担忧公共和财政风险双升的财税专家刘尚希也表示，2016年积极财政政策实际上比看到的更积极，按宽口径的赤字率实际已经达5-6%，而2017年的财政收支压力会更大，并建议积极财政政策的重点应该从投“物”转向投“人”。

数据显示，中国前11月财政收入完成预算的94.2%，支出完成预算91.7%；而11月支出增速创五个月新高，推动前11月财政赤字走阔至1.76万亿元，较前10月赤字1.1万亿元大增。

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不过，对经济预期比较乐观的陈东琪则认为，中国经济经过近几年的调整，2017年会加入复苏之旅。建议M2(广义货币供应量)增速目标12%左右，财政政策可以更积极，赤字率仍有扩大空间。

来自中国国家信息中心的研究报告也建议，2017年中国GDP增速目标宜定在6.5%左右，赤字率扩至3.5%，或考虑发行一定规模的长期建设国债（特别建设国债），并建议降低增值税税率2个百分点。

**防风险关健是引导资金脱虚向实**

尽管专家们对中国经济预期有喜有悲，而“三去一补一降”作为中国供给侧结构型改革的中长期任务仍是2017年的重要工作。但在世界经济不确定性增加，货币和财政政策腾挪空间收窄的背景下，中国要防止曾经的股灾重演，期货市场的暴涨暴跌以及大规模的跨境资金进出对中国汇市的扰动，如何引导资金脱虚向实并让改革举措落地无疑是2017年宏观调控的重中之重。

由此也不难理解中央经济工作会议提出要把防控金融风险放到更加重要的位置，下决心处置一批风险点，着力防控资产泡沫，提高和改进监管能力，确保不发生系统性金融风险。

陈东琪认为，2017年重点是把资金更多从流通领域引导到生产领域，引导资金流入实体经济，不能堆积在虚拟经济领域，引起虚热实冷，带不动有效增长。这轮复苏应该是创新带动的有效需求复苏，只有创新引导的复苏才可持续。

他提到，中国经济2017年客观上有复苏迹象但主观努力还得继续。2016年10月各地出台的抑制楼市过快上涨的调控举措会对来年一二季度经济有下拉作用，而民间投资依然不强，政策在引导资金脱虚向实等方面仍须加力。

贺铿也认为，从内需看依然增长乏力，而宏观政策作用空间缩小，财政与货币政策的功能作用明显减弱，投资的边际效率明显降低；经济、金融风险积聚，防范风险将成为突出任务。

同时，去产能、去库存进入攻坚期，经济增长的新动能不足以对冲衰减的旧动能；去杠杆进入风险期，最难办的是房地产和“僵尸”企业，也使财政与货币政策受到掣肘。

2016年中国信用债市场的风险暴露更甚于2015年，违约案例上升也更加明显。中国经济疲弱不改令企业经营压力不断加大，尤其是产能过剩行业，供给侧改革的推进更令相关企业偿债困难有增无减。

“中国经济进入6.5%左右的增长期不会很快结束，应当有心理准备。”贺铿称，“现在许多人的心态没有适应新常态，调控措施也没有适应新常态，内心里希望高增长，釆取的办法也还是老办法。如果心态不转変，调控措施不改变，2017年中国经济不会比2016年好到哪里去，甚至有可能搞出问题来。”（完）