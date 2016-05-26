中国财政部称将继续加强对地方政府举债融资行为的监督

去年，财政部启动了发行地方政府债券置换存量债务的计划，降低了地方利息负担，缓解了部分地区偿债压力。

财政部在声明中指出，“新修订的预算法实施以后，财政部积极采取措施，加强对地方政府举债融资行为的监管，要求各地严格在批准的限额内发行地方政府债券举债，不得在限额之外通过企业举借政府债务，并及时制止一些市县政府违法违规为企业举债提供担保承诺的行为。”