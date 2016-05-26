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中国财经 | 2016年 5月 27日 星期五 07:33 BJT

中国财政部称将继续加强对地方政府举债融资行为的监督

路透北京5月26日 - 中国财政部周四表示，将会同有关部门继续加强对地方政府举债融资行为的监督，强化对违法违规举债的惩处力度。

去年，财政部启动了发行地方政府债券置换存量债务的计划，降低了地方利息负担，缓解了部分地区偿债压力。

截至2015年末，纳入预算管理的中央政府债务10.66万亿元，地方政府债务16万亿元，两项合计，全国政府债务26.66万亿元，占GDP的比重为39.4%。

财政部在声明中指出，“新修订的预算法实施以后，财政部积极采取措施，加强对地方政府举债融资行为的监管，要求各地严格在批准的限额内发行地方政府债券举债，不得在限额之外通过企业举借政府债务，并及时制止一些市县政府违法违规为企业举债提供担保承诺的行为。”

声明称，财政部将会同人民银行、银监会等协调金融机构加大通过定向发行债券方式置换的力度，降低置换债券发行对市场流动性的影响。

财政部并将继续督促地方政府加强置换债券资金管理，确保置换债券资金用于指定用途。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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