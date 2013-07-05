中国金融：政府承认不了解地方政府债务的确切规模，可能高于以前的估计

路透北京7月5日 - 中国一名高级官员周五表示，政府不了解地方政府的确切债务水平，并警告称实际规模可能高于以前的估计。

渣打银行估计地方政府债务是2012年底中国国内生产总值(GDP)的15%，而瑞士信贷的估计是36%。惠誉4月调降中国主权信用评级时，对于该数字的估计是25%。

中国财政部副部长朱光耀表示，中国自2010年发布一份审计报告以来，尚未发布官方数字。当时那份审计报告称地方政府债务规模为10.7万亿元人民币。

“目前，(据)全国调查情况，我认为这个数字将会上升，”朱光耀表示。他说，这些债务主要用于促进基础设施项目的建设。

“本届政府一项非常重要的任务就是明确确定地方融资平台的水平，”朱光耀在关于中美官员将于下周在华盛顿举行的高级会谈的记者会上表示。

朱光耀表示，中国银行业者报告称向地方融资平台发放了9.54万亿元人民币的贷款。

“这些贷款的坏帐率只有1%，”他说。(完)