中国金融：政府承认不了解地方政府债务的确切规模，可能高于以前的估计

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京7月5日 - 中国一名高级官员周五表示，政府不了解地方政府的确切债务水平，并警告称实际规模可能高于以前的估计。
渣打银行估计地方政府债务是2012年底中国国内生产总值(GDP)的15%，而瑞士信贷的估计是36%。惠誉4月调降中国主权信用评级时，对于该数字的估计是25%。
中国财政部副部长朱光耀表示，中国自2010年发布一份审计报告以来，尚未发布官方数字。当时那份审计报告称地方政府债务规模为10.7万亿元人民币。
“目前，(据)全国调查情况，我认为这个数字将会上升，”朱光耀表示。他说，这些债务主要用于促进基础设施项目的建设。
“本届政府一项非常重要的任务就是明确确定地方融资平台的水平，”朱光耀在关于中美官员将于下周在华盛顿举行的高级会谈的记者会上表示。
朱光耀表示，中国银行业者报告称向地方融资平台发放了9.54万亿元人民币的贷款。
“这些贷款的坏帐率只有1%，”他说。(完)
(编译 张涛; 审校 王洋)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。