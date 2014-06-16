中国经济处于准通缩之中 近期侧重适度下调存准率和利率--央行官员

路透上海6月16日 - 中国人民银行调查统计司副司长徐诺金最新表示，目前社会各界应认识到经济已处于准通缩之中，稳健的货币政策要侧重长期引导资金成本下降，近期侧重适度下调存款准备金率和利率。

中国证券报周一报导援引徐诺金在新供给经济学50人论坛“新供给2049战略圆桌”上作出上述表示；他提到，5月CPI同比涨幅虽然回升至2.5%，但主要是由于季节性食品因素。2012年3月以来，PPI同比涨幅持续处于负值区间。

中国5月主要宏观数据已基本公布，5月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%，自18个月低点回升；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.4%，连续27个月负增长但降幅持续收窄。

徐诺金还指出，放弃投资是一种消极的办法。投资是经济增长的动力，是就业稳定和消费扩大的基础。没有足够的投资，经济增速会下降，就业会受到影响，收入增长会放缓，消费扩大也会落空。

在一连串稳增长的微刺激政策带动下，整体经济下行步伐稍缓，中国5月投资消费均呈相对平稳态势，不过持续下滑的房地产投资仍是中国经济下行压力较大的最大不确定因素，并带动1-5月固定资产投资创下自2011年新统计口径以来的最低。

徐诺金并认为，金融政策要搞活，要充分发挥多层次资本市场作用。要推进多层次资本市场建设，统筹协调主板、创业板、中小板、新三板、区域股权交易中心、券商柜台市场发展，大力发展直接融资特别是股权融资。

此外，他还表示，应更多地把投资引入教育、科技、医疗、环保、新兴产业等领域；围绕推进以人为本、核心是农民工市民化的城镇化进程，扩大和用好投资，使投资真正从为“物”服务转化为为“人”服务；加强对政府和国企投资的管理，防止腐败和低效投资。(完)

(发稿 丁淑琴； 审校 黄凯)

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