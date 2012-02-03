国研中心专家警告中国今年或现典型通缩

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透北京2月3日电---中国国务院发展研究中心金融研究所研究员吴庆周五发表评论称，中国居民消费价格指数（CPI）环比指数可能在几个月後再次由正转负，到2012年下半年，CPI同比指数也有可能由正转负。
吴庆周五在《中国经济时报》发表的文章指出，为防止上述情况发生，应加大当前货币政策微调的速度和力度，不仅“保增长”，而且“防通缩”。
“过度紧缩的货币政策在2011年四季度发生转向，但是转向的速度和力度还不够。”吴庆周写道。
如果不进行预调，将出现“典型的通货紧缩”。
吴庆周的评论显示，中国央行面临更加激进地放松政策的压力。
国务院发展研究中心金融研究所所长张承惠也在《中国经济时报》上发表评论，称2012年央行需要多次下调存款准备金率来支持货币供应量的适度增长。
“市场资金面总体偏紧，调降存款准备金率有较大空间。”张承惠写道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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