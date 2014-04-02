张高丽呼吁加快重点项目建设

路透北京4月1日 -中国国务院副总理张高丽周二呼吁加快重点项目建设进度。此番表态或催生关于中国将在未来数月加大开支支撑经济的猜测。

张高丽表示，将进一步扩大消费需求，培育消费热点，加快重点项目建设进度，扩大民间投资，稳定外贸进出口。

张高丽没有提到具体的建设项目，也没有提到政府是会加快推进新项目还是聚焦已经审批的项目。

中国经济开年疲软，这让那些预期中国经济会有稳定表现的投资者不安，也让那些担心中国或拖累全球经济增长的投资者忧虑。周二的两项调查显示，3月中国制造业依然疲软。

张高丽在河北视察时表示，“今年中国经济运行开局总体平稳，经济发展出现一些积极变化……我们有能力、有信心、有条件，把经济运行保持在合理区间。也要看到，当前国内外经济形势依然错综复杂，对经济下行压力加大等困难和风险，必须高度重视。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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