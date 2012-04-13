中国经济存下行压力 宏观调控政策有较大回旋余地--国务院

* 国内经济运行存在下行压力

* 物价上涨压力仍存

* 宏观调控政策具有较大回旋余地

* 不允许地产调控出现反复

路透北京4月13日电---中国周五发布的一季度经济增速创出近三年新低,国务院常务会议当日指出,经济运行存在下行压力,物价上涨压力仍然存在,然宏观调控政策具有较大回旋余地.

中国政府网刊登会议新闻稿称,下一阶段货币政策要兼顾促进经济平稳较快发展、保持物价稳定和防范金融风险,更加注重满足实体经济发展的合理资金需要.

"总的看,中国经济的基本面是好的,经济增速处於合理区间;经济发展具备很大潜力,宏观调控政策具有较大回旋余地."新闻稿称,"(要)加强政策储备,预留政策空间,做好应对困难和挑战的准备."

国开证券宏观经济分析师杜征征表示,从经济增长的前景看,政策预调微调的必要性增强,但是不会重现大规模放松.预计二季度经济增长环比有所回升,同比在8.2%左右,从目前的情况看,经济上行动力不足,短期或将进入小滞涨阶段.

"今年经济增长目标就是充分考虑宏观调控与结构调整的结果.同时,未来物价走势还存在一定不确定性,如粮食价格、油价等,在基本保障上述价格平稳的基础上,亦要考虑政策放松对其价格上涨推波助澜的副作用."他说.

国家统计局周五公布,2012年第一季度中国国内生产总值(GDP)同比增长8.1%,低於路透调查中值8.3%,并创下近三年来最低同比增幅.

欲浏览中国GDP相关图表,请点击链接(r.reuters.com/zyd67s)

**决不让地产调控出现反复**

会议并称,下一阶段要保持物价总水平基本稳定,促进农副产品价格平稳运行.保障国内成品油市场供应,保持价格相对稳定.继续妥善清理地方政府性存量债务,对有还款能力的项目继续予以支持,防止资金链断裂;完善促进消费的政策.

中国3月CPI同比上涨3.6%,环比上涨0.2%,均高於市场预期.中国政府工作报告此前将2012年GDP增长目标调降为7.5%,居民消费价格指数(CPI)涨幅控制在4%左右.

中国统计局发言人盛来运在周五的记者会上亦表示,对物价问题不能掉以轻心,推动物价上涨的一些基本因素,特别是成本的推动和输入性通胀推动没有根本消除,有些压力还比较大,要对後期物价的上涨仍然保持警惕.

对於房地产调控,会议再次强调,坚持房地产调控政策不动摇,决不让调控出现反复.采取有效措施增加普通商品房供给,推进保障性安居工程建设,完善公租房、廉租房的配套设施.

中国指数研究院发布最新报告称,3月中国百城住宅均价同比微幅上涨0.03%,环比下跌0.3%,为连续第七个月出现下跌;北京等十大城市均价同比连续第三个月出现下跌.(完)

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--发稿 康熙泽/邵晓忆; 审校 黄凯

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