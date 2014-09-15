中国经济下行压力凸显 全面降准或降息可能性进一步提高--中金

路透北京9月15日 - 中国8月工业增加值同比增速超预期下滑至6.9%，为近六年低点，且主要行业增速普遍下跌。中金公司周一发布报告认为经济下行压力凸显，增速放缓加大政策放松压力，在定向宽松之外，全面降准或降息的可能性进一步提高。

中金并维持三季度和四季度国内生产总值(GDP)同比增速下降的预估，即三季度GDP同比增速下降至7.3%，四季度进一步放缓至7.2%左右。

报告称，三季度以来经济增速持续下滑，说明二季度开始的一系列定向宽松措施对于稳增长而言力度仍然不够。当前信贷需求偏弱，拖累货币和信贷增速下降，“紧信用”开始。

“同时，通胀压力小，经济增速下行压力大，房地产市场已经调整了三个季度，这些都增加了‘松货币’的空间，政府出手‘松货币’时机已到...全面降准、降息可能性提高。”中金表示。

中金并称，三季度前两个月工业增加值同比增速较二季度显着下滑，预示三季度GDP同比增速将转而下降，这符合此前预期。

“去年9月工业增加值基数下降，因此可能带来今年9月同比增速的企稳反弹，但三季度平均水平仍将低于二季度。向前看，四季度即便经济环比增速适度回升，由于去年同期的基数较高，工业增加值同比增速下行压力仍然较大。”中金并因此表示，维持三季度和四季度GDP同比增速下降的预测。

中国国家统计局周六公布，8月规模以上工业增加值同比增长6.9%，远低于路透调查预估中值8.8%，且为近六年来最低水平；1-8月固定资产投资同比增长16.5%，低于路透预估的16.9%，较1-7月降幅为0.5个百分点；8月社会消费品零售总额增长11.9%，亦低于预期的12.1%。

工业增长的放缓不限于个别行业，而是普遍的放缓。中金认为，工业增速放缓的根本原因是房地产市场调整带来的固定资产投资全面放缓。房地产市场调整对土地出让金收入的拖累作用显现，严重依赖土地财政的基础设施投资增速放缓难以避免。

消费零售增速放缓主要由于通胀回落，实际增速小幅回升，环比动能保持稳定。“总体消费增速保持稳健，说明宏观经济正在进行投资放缓、消费复兴的结构调整...经济增速放缓是结构调整带来的阵痛之一。”中金称。

1-8月房地产投资增速回落0.5个百分点至13.2%，已连续七个月回落。房地产开发企业融资渠道数据滑落至历史新低，前期因需求端调控政策短暂改善现金流的情况昙花一现，受销售持续下降影响，地产投资下滑趋势难以改变。（完）

(发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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