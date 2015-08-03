下半年中国经济下行压力仍不小 房地产或出现回升势头--央行官员

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月3日 - 中国央行调查统计司司长盛松成表示，上半年中国经济运行缓中趋稳，稳中向好，但未来下行压力仍然不小；预计2015年全年经济增长为7%左右，物价上涨1.5%左右，M2余额增长12%左右，社会融资规模增量为16万亿元左右。
每日经济新闻网站周六援引其在“2015中国资产管理年会”上的讲话称，下半年经济下行压力仍然不小，投资增速仍将放缓、消费可能稳中趋缓，进出口形势仍不乐观。
盛松成表示，从投资结构看，工业企业利润增速较低，制造业投资增速仍将趋缓。基础设施投资方面，由于地方政府融资渠道受到限制，基础设施投资增速难以明显回升。
“下半年房地产市场可能出现回升势头，对经济会有一定的拉动作用。”他称。
他并认为下半年中国出口增速很难快速反弹。一是全球经济复苏缓慢，国际市场需求总体不足；二是受劳动力价格上涨等因素影响，中国外贸成本居高不下。但由于下半年进口增速可能大幅低于出口增速，全年贸易顺差可能创历史新高。
盛松成指出，虽然经济运行出现向好势头，但仍存在一些问题。一是企业微观主体仍然反映困难较大；二是地方政府性债券风险需引起关注；三是银行风险逐渐暴露，预计二季度净利润增速还会下降，在强调金融支持实体经济的同时，也要关注银行业的稳健经营。
他具体分析称，企业的主要困难是需求不足、产品价格下降、成本上升、资金周转困难。央行调查统计司调研显示，多数企业二季度经营状况并未好转，企业对未来前景也不乐观。
他并预计，今年安排的2万亿元置换债券未必能完全覆盖到期债务。地方政府融资平台的风险尤其要引起重视。不少融资平台的投资以公益性项目为主，偿债资金主要来自土地收益。当前土地市场不景气，地方政府收益有限，因此需要关注平台的资金链问题。
中国中共中央政治局近日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，表示中国经济下行压力依然较大，下半年要保持宏观政策连续性稳定性，在区间调控的基础上加大定向调控力度。（完）
(发稿 倪蔚丹; 审校 杨淑祯)
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