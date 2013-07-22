中国下半年经济增长有下行压力 或有温和刺激政策--交行

路透上海7月22日 - 中国交通银行金融研究中心发布的下半年宏观经济展望报告指出，中国当前依靠经济内生增长动力难以有效扭转经济总需求不足的趋势，预计下半年经济增速仍有下行压力，不排除政府会在三季度出台温和的经济刺激政策的可能。

报告预计，中国三、四季度经济增速分别为7.4%和7.2%，全年经济增速仍有可能维持在7.5%左右。

中国政府年初制定的全年经济增长目标即为7.5%。中国一季度和二季度国内生产总值(GDP)分别增长7.7%、7.5%；上半年增速为7.6%。

报告指出，从经济增长“三驾马车”分类来看，中国出口在外部弱复苏和内部挤水分的环境下，难以保持两位数增长，预计全年出口增速为8%左右，基本与去年持平；投资虽能在房地产和基建支撑下维持较快增长，但制造业投资下滑将制约其向上的空间，全年固定资产投资增速将达20.4%，比上年略有放缓。

而消费方面虽然有政府推动信息消费等有利因素，但居民收入增速持续放缓将拉低全年消费增速，预计全年消费名义增长14.1%，实际增速11.9%，均略低于去年。

报告认为，中国在房地产开发和基建投资方面的扩张，在金融支持方面反而对实体经济其他私人部门产生“挤出效应”，这正是当前中国经济结构失衡最清楚的反映。而中国经济潜在增长率已处于下行阶段，或是当前中国经济增速回落的深层次原因。

报告称，中国结构调整政策和新的改革措施意在长远，对短期经济增长推升作用有限。但为保证经济增长不跌破“下限”，政府近期已经在有针对性地出台一些温和的“稳增长”措施，如果三季度经济增速进一步下行的话，不排除政府会出台温和的经济刺激政策的可能，因此下半年经济增速快速下滑的可能性也不大。

中国财政部长楼继伟此前在参加第五轮中美战略与经济对话时表示，今年中国不会出台大规模的财政刺激政策，会在保持财政赤字总规模不变的前提下，着眼促进经济增长和就业，作一些政策微调。

交行报告预计，为保证完成全年经济增速目标，下半年政府在稳定投资方面仍有可能有所动作。上半年由于政府换届，发改委审批项目较少，下半年项目审批可能会加快；未来在能源项目、交通基础设施建设（包括铁路、国省公路干线改扩建、民用机场、轨道交通、内河航运等）、棚户区改造、节能环保以及城市基础设施建设等领域将成为投资的重点。(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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