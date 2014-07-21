开发商为购房者提供首付免息分期 凸显中国楼市风险

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港7月18日(记者 Clare Jim) - 中国第三大房地产开发商--恒大地产 也加入了提供“首付免息分期”计划的行列。

这种信贷宽松行为表明，中国的房地产开发商愿意冒很大的风险以保证销量，但也凸显出如果买方违约，房地产行业面临出现大范围修正的风险。迄今为止，中国出现这种房贷违约还较为罕见。按照西方的标准，中国家庭的贷款不是很多，且银行一般要求想要贷款的购房者支付高首付。

很多分析师认为，房地产行业放缓是中国经济在下半年面临的最大风险。中国国有控股银行为支持房地产市场提供更多信贷支持，这令中国6月份房屋销售出现反弹。

在部分项目中，恒大地产向购房者提供占房款总额近四分之一的首付贷款。

这些贷款规避了政府要求首付至少30%的规定，而一旦市场风向转变，那些首付仅付了6%的购房者将能轻易脱身。

美联物业(Midland Realty)首席运营官Samuel Wong表示：“拿不出30%首期的客户素质一般被视为不太好。”

近日公布数据显示，今年上半年中国房地产投资放缓，房屋新开工面积也大幅跳水。先于官方楼市数据公布的民间部门调查显示，6月新建商品住宅价格连续第三个月下跌。

6月商品房销售环比上升32.5%，同比下滑5.4%。

一些分析师对房地产开发商的融资困境、疲软的销售和日渐高企的库存仍然担心，但其他分析师认为信贷增长的复苏将在近期提振房地产销售。

**首付免息促销**

据一位销售人员透露，恒大地产在江苏盐城的一处项目接受客户支付首付的至少6%，其余24%，恒大将提供免息贷款，但需在未来24个月中付清。

恒大在西安的一处项目向客户提供首付三年免息分期，其提供的贷款占客户首付的最多四成。

恒大拒绝就此对路透发表置评。

中信银行国际首席经济师廖群称，首付免息贷款增加了违约风险，但表示，这种首付免息促销规模仍较小。

这种营销策略通常由面临资金困境的小型开发商在某些地产项目上推出，在中国大型开发商中还较为罕见。

廖群称，“房子卖不出去，开发商需要一些手段去促销。”（完）