中国经济四季度有望走稳 政策面需保持定力--专家

路透北京10月22日 - 中国官方智库--国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群周三表示，投资增速趋稳、消费平稳增长、再加上出口较上半年有所改善，这“三驾马车”组合起来将支持四季度经济走向平稳，不会再继续回落，全年7.5%左右的增速目标可以完成。

他在接受中国政府网访谈时并认为，面对经济下行压力，政策面还是要保持定力，强调定向发力、精准发力，货币政策应继续坚持稳健。

他指出，三季度7.3%的经济增速在预料之中，主要是受房地产业调整和转型的拖累；而政府针对经济下行压力已经采取针对性举措，来稳增长、稳定市场需求，特别是稳定投资增长。

张立群表示，三季度基础设施建设方面新开工了一批重大项目，而财政部目前已研究提出地方债存量问题的处理方案，一些影响基础设施投资的问题譬如资金不足，现在正在加快得以解决。

他并具体介绍称，这个解决包括对地方政府基建项目进行甄别，对其中有效益、有前景的项目采取措施，譬如在信贷资金上可以从中央财政角度给予一些必要的支持。

“据我个人的观察，三季度已经在加快落实中了。这个落实会使基础设施投资在四季度走稳、或者稳中略升，”他说，基建投资四季度会比三季度有所好转。

两位消息人士周二对路透表示，财政部于近期下发了《地方政府性存量债务清理处置办法》（征求意见稿），明确存量债务甄别及处置工作。

至于房地产业的调整和转型大致是从2013年下半年开始，主要原因一方面是拿地难，另一方面是卖房难，两方面合力导致房地产投资增速持续下降，进而拖累钢铁、水泥、有色、工程机械等领域订单的减少。

张立群认为，拿地难的问题可能需要比较长的时间来解决，但卖房难目前主要是因为买落的预期，买房者预期未来房价下降而等待才出现的卖房难。

“卖房难的问题在大城市是一个短期现象，这种刚性的、特别是改善性买房需求，在大城市数量是很大的，而且最近在等待当中正作为一个存量加快地在增长，”他说，最终还是要释放，而且释放的条件也正在成熟当中。

张立群个人认为，大城市房价持续、明显下降的可能性应该说很小；而且随着限购、限贷政策的逐渐放松，大城市楼市回暖四季度预计会逐步明显起来。

“房地产投资的增长有望在四季度从这样一个比较快的回落转到相对比较平缓的回落，甚至逐步由落转稳，”他说，“这些变化和基础设施投资的变化组合起来，就会支持投资增速由前三季度的持续回落开始转到比较平缓的回落，或者由落转稳。”

中国三季度国内生产总值(GDP)同比增长7.3%，降至五年半低点；但同时，9月规模以上工业增加值同比增长8%，较8月低点高出1.1个百分点，暂时缓解对经济下行的担忧。

**政策面需保持定力**

三季度以来，中国经济呈现进一步疲态，8月工业增速一度降至6.9%的近六年最低水准。经济下行压力不减，都要求政策面持续宽松来稳增长，并为改革保驾护航。

张立群认为，目前中国经济正处于走向“新常态”的过渡阶段，面对这样一个经济运行状态，通过稳增长政策使经济增速稳定在7-8%之间，应该说是过渡期的重要特征之一。

“在这个转变时期我们反应过于激烈的话，可能使这种转型受到一些不必要的干扰，”他说，“从财政和货币政策来看，还是强调定向发力、精准发力是比较恰当的。”

他认为，货币政策还是应该坚持稳健的原则，虽然目前通胀压力减弱，但货币政策还应该关注防风险，需要在稳增长和防风险两个目标之间有一个合理的权衡。

“在转型的过程当中，有一些困难企业是不愿意主动退出的，很多都是依靠拆东墙补西墙来维持，所以货币政策的力度如果把握不当，很有可能会使得不良贷款增加，”张立群称，所以不能仅仅说从稳增长角度来看，不管是谁需要贷款都给积极的支持。

他认为，货币政策主要还是从总量上来把握一个分寸，这种有针对性的支持可能还需要财政政策来配合，比如财政必要的贴息、担保，对特定行业、特定领域、特定企业的特定税收、担保、贴息等的支持，它可以和货币政策结合起来，更好地发挥定向发力、精准发力的作用。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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