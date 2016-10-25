中国经济今年料增长6.7%左右 若美国12月加息对人民币影响有限--央行专家

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月25日 - 中国人民银行研究局首席经济学家马骏周二称，在新定价机制下尽管人民币兑美元10月有所贬值，但兑一篮子货币保持稳定；倘若美联储（FED）12月加息，对人民币汇率影响预计有限。
马骏在一小型外媒交流会上做出上述表态。他并预计，今年中国经济增速在6.7%左右，明年PPI料转为正值。
他表示，当前货币政策是合适的，未来将关注宏观经济和金融领域的变化，并会将对房地产市场的可能影响纳入考量；而近期多城楼市调控会让房价和房贷需求降温，预计随着时间推移，也会让楼市销售和投资放慢脚步。
中国人民银行副行长易纲周二在人民日报撰文表示，中国经济增长仍强劲，因此人民币汇率将继续在合理均衡的水平上保持基本稳定，不存在持续贬值的基础。央行始终坚持市场化取向的改革，不断完善人民币汇率形成机制；将继续坚持稳健的货币政策，保持流动性合理充裕。
人民币兑美元即期周二早盘小幅下跌，与中间价再刷新逾六年新低，但汇价跌幅已明显收窄。交易员称，美元指数涨势缩减，小幅缓和人民币下行压力，但由于客盘仍偏购汇，大行为控制贬值速度继续向市场提供美元流动性，短期内人民币偏弱走势料难改。(完)
(发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。