中国经济今年料增长6.7%左右 若美国12月加息对人民币影响有限--央行专家

路透北京10月25日 - 中国人民银行研究局首席经济学家马骏周二称，在新定价机制下尽管人民币兑美元10月有所贬值，但兑一篮子货币保持稳定；倘若美联储（FED）12月加息，对人民币汇率影响预计有限。

马骏在一小型外媒交流会上做出上述表态。他并预计，今年中国经济增速在6.7%左右，明年PPI料转为正值。

他表示，当前货币政策是合适的，未来将关注宏观经济和金融领域的变化，并会将对房地产市场的可能影响纳入考量；而近期多城楼市调控会让房价和房贷需求降温，预计随着时间推移，也会让楼市销售和投资放慢脚步。

中国人民银行副行长易纲周二在人民日报撰文表示，中国经济增长仍强劲，因此人民币汇率将继续在合理均衡的水平上保持基本稳定，不存在持续贬值的基础。央行始终坚持市场化取向的改革，不断完善人民币汇率形成机制；将继续坚持稳健的货币政策，保持流动性合理充裕。

人民币兑美元即期周二早盘小幅下跌，与中间价再刷新逾六年新低，但汇价跌幅已明显收窄。交易员称，美元指数涨势缩减，小幅缓和人民币下行压力，但由于客盘仍偏购汇，大行为控制贬值速度继续向市场提供美元流动性，短期内人民币偏弱走势料难改。(完)