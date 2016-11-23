厉以宁称不能死守货币流通量与经济增长率匹配的观点

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月23日 - 中国北京大学光华管理学院名誉院长厉以宁周三表示，新常态下的宏观调控，不能死守货币流通量与经济增长率匹配的观点，否则会“捆死经济”。
他在2016新浪金麒麟论坛上称，以前的宏观调控是为了稳定物价，因此需要让货币流通量受限于经济增长率，但事实证明这一观点存在问题，最终必然导致通货紧缩，“通货紧缩的害处比通货膨胀还要大。”
他并指出，结构性调控要重在预调、微调，而且要有重点，不要像过去一样“大水漫灌”，“过去已经吃过亏了，大水漫灌的坏处是浪费了资金。”
中国央行三季度货币政策执行报告指出，当前的货币总量和利率水平是与经济基本面的变化相匹配的，货币政策始终注重根据形势发展变化加强预调微调，保持中性适度的货币金融环境。将加强和改善宏观审慎管理，从量价两个方面保持货币金融环境的稳健和中性适度。
厉以宁并表示，在供给侧结构性改革中，需求调节为短期任务，供给最重要的任务是形成一个自主经营的产业主体，不是短期能完成的，是中期任务；而就业问题，是供给侧改革不得不解决的问题。
他认为，政府在其中的作用在于规划、引领和微调，而在市场还没有发育的时候，政府可能在一段时期内起到代替市场主体的作用，但需要及时退出。
“政府不能老呆在这个位置上，因为你呆的时候是企业还没有成长起来的时候，...但这个只是短期的，否则对经济是有害的。”他说。（完）
(发稿 李子木; 审校 李文科/张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。