中国制造企业身陷困境 来年形势或更严峻

路透北京12月12日电（记者 Koh Gui Qing）---一波来势汹涌的衰退，正在席卷中国庞大的制造行业，令数以千计本已因利润率下降而生存堪忧的工厂，为存活苦苦挣扎。

尽管眼下的处境没达到2008年全球金融动荡导致的商业活动停滞程度，但欧洲危机和国内信贷紧缩双重因素冲击销售，各行各业的出口商都在艰难抗争。

出口商的艰难处境从周末出炉的中国贸易数据中便可见一斑。数据显示，11月出口同比增速跌至2年来最低，对欧洲出口连续第三个月以个位数增长，与前8个月超过18%的平均增幅相比明显放缓，而欧洲是中国的最大出口市场。

香港中小企业联合会主席刘达邦称，"我预计来年形势甚至会更严峻。"他指出，工厂已经报告订单同比降幅达15%。

"这就像整个欧洲没水没钱一样。如果这种情况继续，我们将面临极为艰难的时期。"

多数人士认为，如果欧洲能度过难关，最糟糕的情况或可避免，但不论如何，赌注还是非常高：关系着数以百万计的工人就业。此外，在明年中国领导层进行十年一次的换届前，这还可能引发社会不稳定因素。

中央政府不能心存任何侥幸。中国政府11月发出货币政策调整信号，3年来首次调降存款准备金率，缓解令小企业叫苦不堪的地方信贷紧张。

政策调整能否遏制工厂关闭大潮仍不得而知，但刘达邦对此并不抱希望，路透联系到的另外12位各行各业的高管们，看法也不乐观。

刘达邦说，中国或许可以利用关闭劳动密集型企业这样的下降机会，将制造商推向价值链较上游方向，为向资本密集型企业转变铺路。

"官员说他们不会牺牲我们，但实际上他们正在牺牲我们，我们对此束手无策。"

**企业无法幸免 但受冲击程度不一**

放眼看去，鲜有企业能摆脱经济萎靡不振的影响，那些依赖内需的企业亦是如此。因原材料价格大涨，企业无法向饱受价格上涨之苦的消费者转嫁压力。

就像2008年一样，处於供应链上游的制造商，如原材料生产商，首先感受到需求冷却的冲击。

马钢股份(600808.SS)一位高层称，"受客户需求减少影响，我们12月的订单环比将下降10-15%。"

企业业务不景气，加上工人们的购物活动减少，让从纺织厂至汽车厂商等许多企业都感受到了阵阵寒意。但可以确定的是，所有企业受到的冲击并不均衡。

野村证券（Nomura）驻香港的亚洲首席经济学家Rob Subbaraman称，从某些方面看，中国经济最新出现的滑坡与2008-09年的那次有相似性，先是出口放缓，接着企业减少投资，最终导致消费者削减支出。

但眼下也有一些令人担忧的不同之处：各经济大国已无降息空间，中国紧缩信贷令全球需求低迷之势加剧，中国政府也不愿像三年前那样推出大规模刺激政策。

Subbaraman称，这意味着中国不能指望重演2009年一幕，当时在全球货币及财政刺激政策推动下，中国出口出现增长。但现在，恐怕需要中国消费者来提振其经济了。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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