微刺激不敌房地产颓势中国经济压力仍大 政策料续保持定力

* 4月工业、投资和消费均逊预期

* 微刺激效果尚不明显，经济下行压力仍大

* 房地产是最大风险点

* 政策料续保持定力，仍处于观察期

发稿 路透中文部；撰写 宿泱韫

路透北京5月13日 -尽管在一季度中国经济增速创下数年低点后，中国政府陆续祭出微刺激举措，但从4月逊于预期的工业、投资和消费数据看，并未有立竿见影的效果，房地产投资及销售的走弱仍然在制约着中国经济走势。

不过经济下行压力的加大并不意味着政策立场会出现转变，高层已多次表示政策将保持定力，分析人士预计，未来还将继续加大财政支出、投资项目审批，货币政策方面也仍以定向宽松为主。

“内需全面回落，消费、投资、房地产投资增速都有明显放缓，代表当前经济压力还是比较大，要实现全年的目标有必要继续保持偏宽松的环境。”申银万国首席宏观分析师李慧勇表示。

他认为，政府接下来会在更多领域扩大支出、多批项目来对冲经济的下滑，货币政策上，可能以逆回购、扭曲操作、定向降准，来使利率水平总体宽松。预计二季度经济环比回升，同比企稳。

国家统计局周二下午公布，4月工业增加值同比增长8.7%，路透预估中值为增长8.9%；4月社会消费品零售总额同比增长11.9%，亦不及预估的12.2%。

而1-4月固定资产投资同比增长17.3%，不仅低于预估中值的增长17.7%，且创下为统计局公布不含农户的固定资产投资数据以来（2009年）的纪录低点。

“相比一季度，政策层面有变得更积极些，但整体来看效果并没有体现出来，至少市场希望看到的温和的经济增长也没能看到。”国泰君安宏观研究员薛鹤翔认为，真实的经济增长不行，加之通缩也渗透到各个方面，所以工业、投资和消费表现都差强人意。

不过他同时指出，现在的稳增长和调结构，不存在哪只手会松一松的情况，政策选择很艰难。但总理也说了有信心有实力实现全年7.5%左右的增速，预计稳增长还是会加码。

经济数据较为疲弱打击市场信心，中国股市沪综指.SSEC继昨日大涨后周二小幅收跌，大盘转入窄幅震荡。

欲览工业增加值图表，请点击 link.reuters.com/jeh39v

**房地产下行对垒“微刺激”**

有分析师将中国当前的经济形势形容为“微刺激”与房地产下行之间的拉锯战，并认为未来几月还将延续。从4月数据看，尽管在铁路等一系列投资项目启动的支持下，基建投资继续持于20%附近高位，但房地产和制造业投资的下行压力极大，并拖累固定资产投资增速降至纪录低点。

数据显示，1-4月全国房地产开发投资同比增长16.4%，较1-3月继续回落；商品房销售面积和销售额同比降幅分别扩大至6.9%和7.8%。新开工面积和土地购置面积同比降22.1%和7.9%，则显示开发商对前景乐观度减弱。

“结合房地产投资的数据可以看出，4月固定资产投资增速放缓主要是被房地产投资下滑给拉下来了。”交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟表示。

他称，从目前房地产市场情况看，年内房地产投资的不确定性还是很大，因为调整的态势已经确立，这对房地产开发商未来投资的信心，销售资金回笼的速度都会有很大的影响。

中银国际研究部宏观经济小组的叶丙南也认为，目前最大的风险点还是国内房地产行业。市场预期在恶化，消费、投资都在下滑，对相关的投资和耐用品消费都会产生不利影响；上游土地市场冷下来，而这是地方政府之前很多基建投资所依赖的资金来源。

但中金指出，随着稳增长政策持续出台，基建继续发挥主力作用，同时政府对经济下行的容忍度增加，当前政府通过基建大幅刺激经济的意愿不高，并且未来融资约束将进一步显现，基建投资或将继续在20%-25%区间徘徊。预计5-6月份在微刺激以及去年低基数情况下，经济数据有望小幅改善。

为稳住下行的经济增速，国务院已连续出台定向微刺激措施，其中包括扩大对小微企业所得税优惠，进一步发挥开发性金融对棚户区改造的支持作用，确定深化铁路投融资体制改革，加快铁路建设，尤其是中西部铁路建设，降低县域农村商业银行和农村合作银行的存款准备金率，和在基础设施等领域推出一批鼓励社会资本参与的项目。

**政策料续保持定力**

虽然4月经济数据逊于市场预期，但鉴于新一届领导层已提高对经济下行的容忍度，业内多认为接下来政策仍将保持定力，处于观察期，仍以微刺激为主。这意味着财政支出会继续增加，而货币政策则保持当前基调，不太可能出现一些人士预计的全面降准或降息。

“政府预计还是会保持定力，数据比上月略差一些，但还没有出现加速下滑的趋势。政府容忍度会更高一点儿。”华融证券研究部副总经理马兹晖表示。

中央政治局4月下旬举行会议提出，要保持宏观政策的连续性和稳定性，财政政策和货币政策都要坚持现有政策基调。国务院总理李克强亦撰文称，面对复杂多变的经济运行态势，将保持定力，不随波动频繁的市场起舞。

浦发银行金融市场部宏观分析师曹阳则指出，货币政策方面，仍需定向宽松来降低企业融资成本，这在通缩风险上升时更为重要。适当扩大对中小企业减税规模、稳定民间投资和就业也是可能的政策选项。

民生证券宏观团队预计，中国央行会加大公开市场投放力度，维持稳定的短端流动性预期，或直接通过定向流动性宽松的方式降低特定领域的融资成本。

亦有多位分析师提及，考虑到房地产市场下行，有必要放松房地产政策，以地方放宽限购、加大棚户区改建的力度、鼓励银行放宽房贷标准为主。

而事实上央行已有所动作。四位消息人士周二表示，中国央行近日召集部分商业银行召开以住房金融服务为主题的座谈会，央行要求合理配置信贷资源，优先满足居民家庭首次购买自住普通商品住房的贷款需求，提高服务效率，及时审批和发放符合条件的个人住房贷款等。（完）

(审校 曾祥进)

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