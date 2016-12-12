专家称中国公共和财政风险双升 依靠财政政策化解风险的空间在收窄

2010年4月15日，沈阳，一名工人在爬上堆放的木材。 REUTERS/Sheng Li

路透北京12月12日 - 中国财政科学研究院院长刘尚希周一表示，财科院最新调研结果显示中国经济整体风险加大，公共和财政风险双升，这也意味着依靠财政政策化解风险的空间在收窄，唯一的出路只有改革。

他在财科院地方财政情势的发布会上称，公共风险上升主要表现在，经济下行压力大，从调研情况看不乐观，要稳住今年增速明年任务艰巨；社会风险加大，老龄化城镇化对公共服务体制的要求越来越高，但现行体制改革跟不上；而且，结构性风险也在加剧，地区分化越来越明显。

刘尚希指出，目前，当年养老保险收不抵支的地区已不在少数，还有扩大趋势，但财政本身也是泥菩萨过河自身难保，社保如何持续发展面临考验，同时老龄化加剧，风险有扩散趋势。

从调研看东部经济还不错，但东北有落入发展中陷阱的迹象，人口外流信心缺失，改革也很不明显，而且地区分化不是短期现象，可能长期存在，区域协调发展难度越来越大，意味着中央财政压力大。

他强调，改革风险、改革协调难度和阻力、以及改革落地难度均在加大，改革存在空转打滑的现象，但要实现经济平稳升级唯一出路也在于改革，所以中央地方合力至关重要，要充分调动地方积极性，政策制定面临考验。

财科院调研报告建议，政府要为市场创造条件，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，比如化解过剩产能应减少直接的行政性干预，政府投资基金的政策性或引导性应通过投资领域来体现，建议采取清单管理模式。

要进一步推进财政体制改革，建立法制化财政体制，加快推进事权与支出责任划分改革，完善转移支付制度，完善中央与地方及地方间的税收分享机制，进一步减少基层政府资金配套要求。

同时，要控制和化解地方债务风险，规范发展PPP，避免财政风险蔓延。实行债务规模限额控制，避免保底承诺、回购安全、明股实债等方式异化PPP。改革需做好统筹规划，调动中央地方两个积极性，实现国家治理体系和治理能力现代化。

**地区分化**

此次财科院地方财政情势调研分为东部、东北、西部和中部四个地区，结果显示，经济下行压力大，区域经济发展差距明显，区域间收入差距有扩大趋势，全社会固定资产和房地产投资冷热不均，城镇化、老龄化和人口流动对公共服务供给压力影响显着。

财政运行方面，样本省份一般公共预算收入中，税收占比有下降趋势，尽管有预算口径调整因素，但也反映出经济下行、减税政策以及财政体制调整给地方税源带来的不利影响，报告建议应尽快推进房地产税、消费税等可成为地方潜在税源的相关税种改革。

市县区财政自给率差异较大，东部地区高达60%以上，东北地区低至30%以下，且有继续下滑趋势。前三季度全样本有18.6%的市县一般公共预算收入负增长或零增长，而东北地区达到32.6%，应警惕地方财政运行风险。

报告指出，西部地区总体表现较好，但宏观层面已经开始出现较大的结构性风险，集中体现在地区之间财政经济体量差距悬殊、部分地区经济增速明显下滑、地区间财政收支状况严重分化等几个方面。财政收入方面，占财政收入比重较高的传统行业量价齐跌，利润大幅下滑，税收下滑严重；新兴产业发展速度较快，但税收贡献不足。支付方面，部分地方财政支出进度偏慢。

建议提出切实可行的结构性改革方案，如转变以往财政支出以基建为主的发展理念，从投物转向投人，提高财政资金支出使用效率，严控地方债务风险增加，推动西部地区城镇化发展的同时要防控房地产风险。

东部地区虽然财政经济运行情况总体良好，但也存在问题，包括改革红利难以有效释放，转型发展受到制约；新旧动能转换规模尚小，民间投资信心依然不足；财政收入波动性大，但跨期平衡受到限制；既要降成本又要促民生，财政风险剧增等。

建议政府宏观产业管理要强化服务引导，避免越俎代“市场规律”之庖，推进PPP模式也要注意社会资本积极性，一定要把政策环境等完善化而不是一味强调推进合作。促进政策协调性，要打破部门利益的藩篱，解决法律打架问题；不要将发展经济的手段作目的，避免考核一刀切，完善指标增加对生态环境考核份量。

而对于东北地区，基于新一轮振兴东北的需要，适当下放税权进行改革试点，推动地方政府财政跨年度收支平衡改革，统筹解决城镇职工养老保险收支缺口问题，建立东北地区国企改革的成本分类负担机制，完善政府债务管控，加强对东北棚户区改造资金支持力度，国家加强对东北剥离企业办社会和社保支持力度等。（完）