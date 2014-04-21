中国未来五年应围绕新经济和城镇化等确定投资方向--诺亚

路透上海4月21日 -中国经济结构正在转型，大量私人资金自国内传统产业撤出寻求新的投资方向。中国最大独立财富管理机构--诺亚财富(NOAH.N)董事局主席兼首席执行官汪静波表示，未来五年的投资，应围绕新经济、城镇化、文化产业和老龄化社会等几个方向来展开。

她周日在首届湾区财智论坛上指出，投资标的要取得成功，其关键要素有三项：一是创新，苹果(AAPL.O)手机和特斯拉(TSLA.O)汽车就是好的范例；二是低成本；三是成为必需品，企业或产业如何在时代前进过程中不被淘汰。

“我们不断问自己，明天聪明的钱应该投在哪里，”汪静波说，首先是要拥抱创新，经济结构转型重点在于新兴产业，例如互联网、TMT（科技、媒体和电讯）、生物医药等；其次是城镇化，中国城镇化还没有结束，这个进程可能还有十年时间，所以房地产及房地产基金未来还会有机会。

她还指出，随着中国居民越来越富裕，文化旅游产业亦是一个相当大的金矿，包括电影和文化产品、真人秀等电视节目、旅游渡假和高端教育等有着非常大的需求。另外，中国正逐步迈入老龄化社会，养老产业、健康医疗和财富管理都值得长期看好。

诺亚财富在上海、北京等全国57个城市设立分支机构，为超过5.35万名高净值人士提供财富管理服务，管理财富规模达1,170亿元人民币。在相继参与多只知名风险投资基金的募集后，诺亚又发起成立房地产投资基金、介入高端保险经纪，为中国未来的投资热点布局。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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