中国经济政策重心料转向“稳增长” 房地产调控则继续严格实施

调查：日央行进一步刺激的前景减弱 市场对下个政策动向看法分歧
路透东京2月21日 - 一项路透调查显示，日本采取更多货币刺激的可能性在减低，分析师对日本央行的下个政策行动看法大致分歧，最新的调查暗示市场对央行宽松周期的预期可能到了转折点。
* 经济下行压力加大,政策重心料转向稳增长
* 投资、消费等刺激政策会逐渐加力,降息预期升温
* 房地产调控继续严格实施但可适度微调
作者 沈燕/邵晓忆
路透北京5月23日电---在经济下行压力加大背景下,中国国务院常务会议再次传达稳增长的政策讯息,而渐次推出的扩大投资、刺激消费的政策料会逐渐加力,亦令市场对降息的预期升温.
与此同时,官方强调继续严格实施房地产调控,显示其坚持经济结构调整的决心.而在保持调控方向不变下,适时进行微调,如鼓励刚性住房需求,并通过差别化信贷税收政策等进行适当支持,无疑更有助於整体经济的平稳增长.
周三召开的国务院常务会议称,尽管当前中国经济增速保持在年初预期目标区间内,但经济下行压力加大,要根据形势变化加大预调微调力度,同时仍要稳定和严格实施房地产市场调控政策.
"经济还在探底,很大程度与房地产调控有关,因为房地产行业影响着钢铁、水泥等等,产业链条那麽长,对投资和消费的影响是双刃剑,调控不应该采取一刀切式,该鼓励的刚性需求还应鼓励."中国国际经济交流中心研究员王军称.
另一位不具名的政府官员则预计,为稳定经济增长,下一步的扶持政策还会进一步加力,包括货币政策的适当松动,如降息;产业政策上包括对物流及战略新兴产业的扶持,以及改善企业经营环境、落实结构性减税等.
会议要求推进"十二五"(2011-2015年)规划重大项目按期实施,启动一批事关全局、带动性强的重大项目,已确定的铁路、节能环保、农村和西部地区基础设施、教育卫生、信息化等领域的项目,要加快前期工作进度.
此前有消息指出,为应对经济增速下滑,中国正加速推进重大基建投资项目.有关方面已被要求在6月底前上报今年全部投资计划,项目审批将加速,相关的中央预算资金亦有望提前下拨.
新华社周二亦援引权威专家称,近日总理温家宝的讲话,透露出财政、货币双政策将进一步发力的积极信号.未来财政、货币政策在坚持基本方向不变的前提下,预调微调的空间将加大,以防止短期内经济增速过快下滑.
**降息预期升温**
受内外需不振及投资下滑拖累,中国经济仍延续下行趋势.4月进口增速接近零,工业增幅骤减至个位数,为2009年5月来最低;社会消费品零售总额亦创2006年11月以来新低.
为抑制经济持续下滑,中国已明确提出把稳增长放在更加重要的位置,根据形势变化加大预调微调力度,提高政策的针对性、灵活性和前瞻性,更加注重满足实体经济的需求.着力扩大内需,完善促进消费的政策措施.
"要坚持稳健货币政策的基本取向,保持合理的社会融资规模,进一步优化信贷结构."国务院常务会议称.
中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁表示,政策在具体操作力度上可以根据具体情况有所不同,此次提到要加大政策预调微调力度,显示为了稳定经济,政策的力度会加大,不排除不对称降息的可能.
他分析指出,目前社会融资成本高已成为制约经济发展的重要因素,银行的巨额利润广受诟病,制造业的利润几乎都贡献给了金融机构.因此有必要采取不对称的降息,来切实减轻企业负担,同时在结构性减税上有实实在在的动作.
中国目前一年期人民币贷款利率6.56%,中国人民银行温州市中心支行上周宣布,4月温州民间借贷综合利率平均水平高达21.58%.
近期中国刺激内需的政策迭出,包括促进节能家电等产品消费的政策补贴措施,中央财政安排363亿元,用於推广节能家电、高效照明、节能汽车和高效电机四大类产品.预计将拉动消费需求约4,500亿元人民币.
近日发改委亦明确表态,中国民间资本进入能源等重点领域有望进一步推进.继铁道部和交通运输部等,5,6月还将有部委陆续出台鼓励和引导民间投资健康发展的相关细则.
**房地产调控对稳增长至关重要**
中国持续两年多的严厉房地产调控对宏观经济的冲击较大,如何在房地产调控上做到适时适度微调,对於稳增长至关重要.
上述不具名的政府官员表示,房地产对经济稳定的影响变得越来越重要,各方都已经意识到这一点.尽管调控方向不会改变,但在政策的具体操作上应该会有所区分.
他认为,对於合理的刚性住房需求,首套优惠房贷利率应恢复,各项财税政策支持力度应加大;对於投资投机性需求则仍应保持高压态势.
王军亦称,在房地产调控上,尽快区别合理的刚性需求和投机投资性需求,并采取区别化的政策对经济稳定至关重要.
路透根据国家统计局数据测算,4月房地产开发投资同比增长9.2%,为逾两年以来新低;同期新开工面积同下降14.6%,为今年以来连续第二月下跌.1-4月商品房销售额同比下降11.8%,降幅较1-3月缩小2.8个百分点.
此前有专家表示,当前中国国内经济稳增长的问题变得突出,这或意味着一段时间内不会再出楼市调控新政策.
但新华社随即发表时评文章称,尽管当前中国国内经济稳增长的问题变得突出,但这不仅不等於放松楼市调控,而且还要稳定已有调控政策,绝不让调控出现反复,显示政府口风仍紧.(完)
--审校 曾祥进
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