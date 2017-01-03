中国经济2017年预计增6.5%左右 适当扩大赤字和国债规模--国家信息中心

路透北京1月3日 - 中国国家信息中心最新发布报告称，尽管新增长动能2017年继续保持较快增长，但鉴于比重尚不足20%，难以取代房地产、汽车等传统制造业作用，经济增长会惯性下滑到6.5%左右。

周二刊登在上海证券报由祝宝良、牛犁撰写的报告并表示，要实现6.5%的预期增长目标，需继续采取相对积极的调控政策，适当扩大财政赤字和国债发行规模，增强人民币汇率弹性，甚至实行人民币一次性贬值。

报告预计，2017年规模以上工业增加值增长5.9%；固定资产投资增长8.5%；社会消费品零售总额增长10%。

出口增长-3%；居民消费者价格指数（CPI）增长2.0%；广义货币供应量（M2）增长12.0%；财政收入增长3.0%；城镇新增就业人数1,300万人；区域经济整体增幅将略有回落。

报告指出，2016年新开工项目计划总投资快速增长对后续投资稳定增长形成支撑，专项建设基金、推动PPP项目落地会继续保证基建投资资金来源。基础设施投资对今年的投资增长仍起主导作用。

价格方面，报告认为2017年，无论是消费品还是工业品，供给大于需求的状况没有改变，物价缺乏大幅上涨的基础。

从居民消费价格来看，粮食价格不会大涨，连续12年增产使得粮食库存创新高。同时，劳动力成本上涨会继续推动服务价格上涨，医药价格放开也会推高医疗和药品价格，猪肉价格会小幅波动，蔬菜、鲜果等食品价格受天气等因素影响有较大的不确定性。

从工业品价格看，制造业产能过剩问题仍比较突出，价格一涨，产能就会释放，只是需要一段时间的准备而已。同时，世界经济低迷不振，国际大宗商品价格进一步反弹的空间也不大。

考虑到中国潜在经济增长水平和需求变化趋势，以及现实的需要和可能，报告建议把2017年经济增长调控目标定在6.5%左右，同时应明确指出调控目标是预期性和指导性的，不是约束性的。

在财政政策方面，建议中央财政赤字率提高到3.5%左右。实施功能性减税措施，对国家引导发展的行业和小微企业全面减税，支持企业进行创新投资。延长1.6升及以下乘用车购置税减半征收政策至2017年底。

货币政策转向稳健中性。报告建议社会融资总量和广义货币增长12%左右，保持适度合理的流动性规模。进一步提高人民币汇率市场化水平，增强人民币汇率弹性，甚至实行人民币一次性贬值，从而保持人民币在均衡水平上的稳定。

同时，适度管制外汇流出，对国有企业在海外对房地产、古董、球队等非实体性、非技术性企业的并购活动要严格限制。密切跟踪研究美国当选总统的经济政策对中国的影响，防范外汇市场剧烈波动和跨境资金大规模外流引发国内债市、房地产市场等金融风险。

报告建议分类推进企业兼并重组、债务和解、破产重整乃至破产清算。继续促进钢铁、煤炭等行业脱困和转型升级，并把去产能工作扩大至造船、有色等行业。

完善房地产、汇市、债市风险处置预案和金融机构退出机制，支持银行核销处置不良贷款，有序释放信用违约风险，规范各类融资行为，坚决守住不发生系统性风险底线。

着力缓解财政收支矛盾，完善地方政府债务限额管理、预算管理、风险预警和监督考核制度，完善全口径政府债务管理，改进地方政府债券发行办法。

国企改革方面，要按照《关于国有企业发展混合所有制经济的意见》的要求，在电力、电信、民航、军工、石化等领域推出一批混合所有制改革的试点示范，选择几家央企，在母公司或者上市的二级公司进行深化混合所有制改革。加快兼并重组并实施债转股，企业价值应该以市场公允价值而不是企业的总资产或净资产计算。

中国2016年前三个季度GDP持续稳于6.7%的增幅，完成年初设定的经济目标已成定局，经济短期企稳的判断也获共识；对于2017年中国经济目标的设定，相较诸多研究机构预期宜设在6.5%左右，来自官方的专家更倾向于维持上年的目标区间，即6.5-7%左右。（完）