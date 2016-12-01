中国经济四季度改善几无悬念 明年增速或跌至6.5%以下--大摩华鑫

路透上海12月1日 - 中国摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊周四表示，受基建和房地产驱动，四季度中国经济改善几无悬念，全年实现6.6-6.7%的经济增速问题不大。在房地产调控和基建边际效应下降的背景下，明年二季度起中国经济可能面临新一轮挑战，全年经济增速或跌至6.5%以下。

他在出席汤森路透全球分析师颁奖典礼时表示，美国特朗普新政府明年若推行贸易保护主义以及积极的财政政策，可能有利于美国经济持续改善，所引发的美联储（FED）持续加息可能加剧中国资本外流，这对中国的负面影响可能更大。

“每年（人民币）贬3%，中美利差收窄2%，一年5%就没有了，如果你本来每年就5%（的利润）的话，那基本上抗不住了。如果美国经济走好，对于包括中国在内的新兴市场，这一轮是弊大于利的。”他表示。

他并预计，明年中国仍将处于资源错配阶段，财政和货币双宽松，大量的资本进入股权类资产，并形成泡沫；还有大量的资本进入一些低效的实体部门，比如说煤炭、钢铁这些过剩产能的部门，资源无法得到有效利用。

他并用“4D”来总结中国明年可能遇到的挑战，包括中国的债务问题、低通胀问题、人口老龄化和去全球化。他特别指出，中国产能过剩，实体经济需求不足，使得低通胀反而是一个问题。

“过去二十年、三十年中国经济增长是劳动力人口红利和WTO框架下的全球化红利的受益者。如果这两个因素发生中长期改变，我觉得中国经济面临一个比较大的挑战。”他强调，从中长期看，人口老龄化和反全球化对中国经济的挑战将会相当明显。

先行指标印证中国经济正处于复苏通道之中。11月官方制造业和非制造业PMI双升至逾两年高位，超市场预期，从生产到需求到价格的各分项指数亦齐回升，预示经济短期已企稳，完成年内增长目标无虞。

中国前三季国内生产总值（GDP）增长6.7%，官方今年经济增长目标为6.5%-7%。

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