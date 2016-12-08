中行预计2017年中国GDP增长约6.7% 经济减速压力仍在

路透北京12月8日 - 中国银行国际金融研究所报告指出，展望2017年，中国将进一步推进供给侧结构性改革、经济新旧动力切换、新旧模式转换，预计国内生产总值（GDP）增长6.7%左右。但国内外发展环境更加复杂多变，不确定性显著增多，经济减速压力依然存在。

中国银行国际金融研究所周四发布2017年经济金融展望报告称，宏观政策需特别关注稳增长、抑泡沫和防风险三大重点。而明年货币政策整体将更趋稳健，重心放在汇率、资产价格等领域的风险为主，上半年降准降息概率较小。

“在财政和债务风险可控的基础上，赤字率可能在2016年基础上有所上调，延续阶段性提高赤字率的调控思路。”报告称。

报告预计，明年财政政策将保持积极取向，力度有望进一步加大；货币政策将保持中性适度，大幅放松或明显收紧的可能性均不大；房地产调控将更加强调控房价、去库存和建机制。

报告预计，明年M2增长11.5%左右，社会融资规模存量增长12.5%，新增人民币贷款11万亿元左右。

对于今年关注度较高的人民币汇率，报告认为，2017年，人民币对美元汇率仍然存在一定的贬值压力，但不会出现持续单边贬值，汇率或将保持宽幅双向浮动。未来多种因素将支持人民币在合理均衡水平上保持稳定。

报告还指出，2017年，中国上市银行规模将保持两位数增长，预计非息业务收入贡献度将达30%，不良率上升势头放缓，零售银行业务发展有望迈入新阶段，“金融科技（Fin-Tech）”向传统银行业务渗透，国际化发展进入战略优化阶段，净利润增速将与今年基本持平。

但银行业息差业务仍面临挑战，成本收入比面临长期拐点，资本充足状况压力较大，稳健经营、保持可持续发展是银行提升竞争力的关键。（完）