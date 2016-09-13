中国经济2018年可能二次探底 建议增长目标为6.5%上下1个百分点--专家

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月13日 - 中国国家信息中心经济预测部主任祝宝良周二撰文称，从经济周期看，中国经济有可能在2018年左右第二次探底，综合考虑潜在经济增长能力趋势，他建议当前的经济增长调控目标可以在6.5%上下1个百分点之间。
上海证券报刊登他的署名文章指出，应更好发挥财政政策的作用，货币政策应予以积极配合，但不宜过早地把货币政策发挥到极致。同时，要把国企改革和处置僵尸企业放在优先位置。
“六大因素导致我国经济增长潜力下降，6.5%左右可能是十三五时期潜在经济增长率的底部。”祝宝良称。
他表示，导致中国经济增长潜力下降的因素包括储蓄率回落、劳动力数量减少、劳动力转移效应降低、对外开放外溢效应减弱、服务业比重上升会降低经济增速等。
同时，改善生态环境需要占用大量劳动、资本、技术，增加生产成本，造成经济增长减速。
祝宝良认为，如果供给侧结构性改革能够取得实质性进展，中国经济有可能在2018年实现触底，底部增速应该接近或略低于6%。
“这里所说的触底，不是说将会出现所谓的V型或U型反转，而是说增长速度不会继续下降，从而进入L型的下边，也就是进入一个均衡、可持续性的增长平台。”他表示，这个平台有可能稳定5到10年乃至更长一个时期。
他指出，考虑到“十三五”时期潜在的经济增长水平和需求变化趋势，建议把经济增长调控目标定在6.5%左右，同时明确指出这一调控目标是预期性和指导性的，不是约束性的，在实际调控中允许有上下1个百分点的波动。
就未来货币政策与财政政策的取舍，祝宝良称目前财政政策对经济刺激作用大于货币政策。现阶段财政赤字率和政府负债率水平仍相对较低，财政政策发力有较大空间。
而货币政策的负面效应不容忽视。货币刺激对资产价格的助推作用日益递增，在经济结构扭曲及实体经济投资回报率下降的背景下，资金持续脱实向虚，对金融稳定带来巨大冲击。财政政策需要货币政策配合，当财政政策积极时，货币政策很难做到稳健，现实国情决定了财政与货币政策较强的同步性特征。
就国企改革问题，祝宝良称，国有企业缺乏改善经营的激励机制，国企和平台公司看似太平，实则依靠债务扩张维持，做得越大代价就越大，问题也越大。因此，必须加快国有企业改革，彻底清除僵尸企业。
他表示，国企改革的当务之急是推进股权改革，“国企特别是竞争性领域的国企不积极进行股权结构改革，整天去弄董事会、监事会等各种管理企业的‘会’，没有激励约束机制，管理层和员工的积极性会越来越低，企业不可能有效益和效率。”(完)
(发稿 李子木；审校 宿泱韫/杨淑祯)
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