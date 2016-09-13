中国经济2018年可能二次探底 建议增长目标为6.5%上下1个百分点--专家

路透北京9月13日 - 中国国家信息中心经济预测部主任祝宝良周二撰文称，从经济周期看，中国经济有可能在2018年左右第二次探底，综合考虑潜在经济增长能力趋势，他建议当前的经济增长调控目标可以在6.5%上下1个百分点之间。

上海证券报刊登他的署名文章指出，应更好发挥财政政策的作用，货币政策应予以积极配合，但不宜过早地把货币政策发挥到极致。同时，要把国企改革和处置僵尸企业放在优先位置。

“六大因素导致我国经济增长潜力下降，6.5%左右可能是十三五时期潜在经济增长率的底部。”祝宝良称。

他表示，导致中国经济增长潜力下降的因素包括储蓄率回落、劳动力数量减少、劳动力转移效应降低、对外开放外溢效应减弱、服务业比重上升会降低经济增速等。

同时，改善生态环境需要占用大量劳动、资本、技术，增加生产成本，造成经济增长减速。

祝宝良认为，如果供给侧结构性改革能够取得实质性进展，中国经济有可能在2018年实现触底，底部增速应该接近或略低于6%。

“这里所说的触底，不是说将会出现所谓的V型或U型反转，而是说增长速度不会继续下降，从而进入L型的下边，也就是进入一个均衡、可持续性的增长平台。”他表示，这个平台有可能稳定5到10年乃至更长一个时期。

他指出，考虑到“十三五”时期潜在的经济增长水平和需求变化趋势，建议把经济增长调控目标定在6.5%左右，同时明确指出这一调控目标是预期性和指导性的，不是约束性的，在实际调控中允许有上下1个百分点的波动。

就未来货币政策与财政政策的取舍，祝宝良称目前财政政策对经济刺激作用大于货币政策。现阶段财政赤字率和政府负债率水平仍相对较低，财政政策发力有较大空间。

而货币政策的负面效应不容忽视。货币刺激对资产价格的助推作用日益递增，在经济结构扭曲及实体经济投资回报率下降的背景下，资金持续脱实向虚，对金融稳定带来巨大冲击。财政政策需要货币政策配合，当财政政策积极时，货币政策很难做到稳健，现实国情决定了财政与货币政策较强的同步性特征。

就国企改革问题，祝宝良称，国有企业缺乏改善经营的激励机制，国企和平台公司看似太平，实则依靠债务扩张维持，做得越大代价就越大，问题也越大。因此，必须加快国有企业改革，彻底清除僵尸企业。

他表示，国企改革的当务之急是推进股权改革，“国企特别是竞争性领域的国企不积极进行股权结构改革，整天去弄董事会、监事会等各种管理企业的‘会’，没有激励约束机制，管理层和员工的积极性会越来越低，企业不可能有效益和效率。”(完)